Quiosques de Torres devem estar instalados para o Natal e Ano-Novo, prevê procurador-geral do município

Prefeitura de Torres promete abertura de quiosques para o Natal e o Ano-Novo. Duda Fortes / Agencia RBS

Os quiosques à beira da praia de Torres devem estar instalados "para o Natal e Ano-Novo", declarou o procurador-geral do município, Régis Souza, ao programa Gaúcha +, da Rádio Gaúcha, na quinta-feira (18).

Um dia antes, a Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria e Comércio havia anunciado que a abertura ocorreria em janeiro, já que processo de licitação ainda não foi finalizado.

Na entrevista à Gaúcha na quinta, o procurador-geral afirmou:

— Nós temos a missão (recebida) do prefeito Delci Dimer que os quiosques estejam prontos, habilitados documentalmente, a fim que eles possam estar instalados para o Natal e Ano Novo.

Segundo Souza, os donos dos quiosques estão "prontos para assumir o ponto":

— Não está operando nenhum quiosque por não termos ainda homologado o certame. Mas certamente amanhã (nesta sexta, 19), segunda (22), terça-feira (23), já estará acontecendo e eles já estarão se instalando.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram quiosques já se instalando na beira da praia. Segundo a prefeitura, a licitação segue em fase de recursos.

Entenda a situação

A previsão da abertura dos comércios somente depois do início da temporada de veraneio se deve à suspensão do edital anterior em outubro. Segundo o prefeito Delci Dimer, o setor jurídico havia identificado irregularidades técnicas. A prefeitura lançou a nova disputa somente em novembro.

A situação foi motivo da abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Vereadores de Torres, que ainda não foi concluída.

Onde estarão os quiosques

O plano prevê a implementação de 67 quiosques. No entanto, 14 vagas não estão preenchidas, segundo a ata de vencedores. A definição final de ocupação ocorre após encerrada a etapa de recursos.

Entre locais de venda de lanches e bebidas e de aluguel de cadeiras e guarda-sóis, o edital prevê:

37 quiosques na Praia Grande — dois da modalidade especial, que deve promover shows periodicamente. Três vagas não foram preenchidas, conforme a ata de vencedores

— dois da modalidade especial, que deve promover shows periodicamente. Três vagas não foram preenchidas, conforme a ata de vencedores 8 quiosques na Praia da Cal

6 quiosques na Prainha

5 quiosques na Guarita

2 quiosques em Itapeva — uma vaga não foi preenchida

As praias Lagoa Jardim, Gaúcha, Webber, Estrela do Mar e Real tinham vagas na concorrência, mas não houve registro de vencedores. A praia de Paraíso teve um lote preenchido, ainda aguardando homologação.

Os contratos são válidos por cinco anos, durante os quais há funcionamento obrigatório dos quiosques entre 15 de dezembro e 15 de março.