Primeiros dias de Operação Verão tem dois óbitos, menos salvamentos e mais lesões por água-viva no litoral gaúcho

Nos primeiros 11 dias da Operação Verão, o Corpo de Bombeiros registrou uma redução de 44,6% nos salvamentos no mar do litoral gaúcho em comparação com os mesmos primeiros 11 dias de operação no ano passado (veja os números abaixo). Por outro lado, houve um aumento de 56,7% nos casos de lesões por águas vivas no mesmo período.

Duas mortes por afogamento foram registradas neste ano: a de um jovem de 23 anos, na praia do Paraíso, em Torres, no dia 24 de dezembro, e outro no dia 21, de um homem de 26 anos, na Praia Grande, também em Torres.

No mesmo período da Operação Verão do ano passado, o Corpo de Bombeiros não registou mortes.

Ainda segundo os os números divulgados pelos Bombeiros, entre os dias 19 e 30 de dezembro, ocorreram 83 salvamentos em áreas guarnecidas por salva-vidas no litoral norte.

A praia de Torres foi a que mais registrou resgates, 19 no total, seguida de Capão da Canoa, com 15. No ano passado, no mesmo período, foram 150 salvamentos no Litoral Norte.

Lesões por por águas-vivas

O que chama a atenção das equipes é o aumento nos casos de queimaduras por águas-vivas. Somente nestes primeiros dias de Operação Verão, o Corpo de Bombeiros contabilizou 14,3 mil casos no Litoral Norte, sendo a grande maioria em Torres, com 4.597 mil lesões. No ano passado, em todo o Litoral Norte, os primeiros dias de operação registraram 9,1 mil casos.

O Tenente Coronel Vinícius Lang, Coordenador Administrativo da Operação Verão dos Bombeiros, afirma que o aumento dos casos de lesões por água-viva se explica pela ação do vento Nordeste, que provoca correntes de água quente e acaba trazendo mais águas-vivas para o litoral gaúcho.

Já em relação a diminuição dos salvamentos, ele ressalta que o mar no final de 2024 estava mais convidativo e ressalta ações preventivas deste ano:

— Temos orientado os guarda vidas a tomarem ações preventivas, demarcarem com bandeiras as áreas mais seguras. É importante que o banhista respeite essas áreas e procure ficar próximo de guaritas ativas.

O que fazer em caso de queimaduras?

Os bombeiros orientam que, em caso de queimaduras provocadas por águas-vivas, o primeiro passo é retirar os tentáculos e lavar a área atingida com água do mar. Em seguida, o banhista deve procurar os guarda-vidas nas guaritas, onde há vinagre disponível para o tratamento inicial.

— Não se deve utilizar urina, areia ou mesmo água potável na lesão. O recomendado é apenas vinagre e água do mar. Em caso de agravamento, é importante procurar atendimento médico — orienta.

Salvamentos e lesões por água-viva no Litoral Norte

A seguir, confira o número de salvamentos e de lesões por água viva entre os dias 19 e 30 de dezembro, conforme o CBMRS.

Números de salvamentos

Torres — 19

Capão da Canoa — 15

Imbé — 10

Xangri-lá — 8

Tramandaí — 7

Arroio do Sal — 7

Cidreira — 6

Nova Tramandaí — 4

Pinhal — 3

Capão Novo — 3

Quintão — 1

Queimaduras por águas-vivas

Torres — 4.597

Capão da Canoa — 2.258

Arroio do Sal — 2.010

Capão Novo —1.791

Xangri-lá — 916

Imbé — 910

Nova Tramandaí — 451

Pinhal — 413

Cidreira — 404

Quintão — 325

Tramandaí — 298