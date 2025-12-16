Verão em Praias de Santa Catarina: tudo o que você precisa saber antes de viajar

O litoral catarinense atrai muitos turistas gaúchos, com praias para diferentes perfis e infraestrutura que varia do básico ao luxuoso. Dudarev Mikhail / adobe.stock.com

É pertinho e pode ser uma grande aventura. O litoral de Santa Catarina é um dos destinos mais clássicos para os turistas gaúchos.

Com poucas horas de estrada, já é possível encontrar a beleza do mar do Estado vizinho. Contudo, seja para viajantes experientes, seja para iniciantes, alguns cuidados são tão indispensáveis quanto o filtro solar.

A sócia da agência de turismo Be Travel Camila Porto já vivenciou alguns verões em SC e dá dicas essenciais para quem quer curtir a praia sem perrengues. Anote aí:

Reserve com antecedência

Quem planeja, garante mais conforto e melhor localização. Especialmente em datas como Natal, Ano-Novo e Carnaval, a procura por hotéis e outros formatos de hospedagem costuma ser intensa.

– Praias mais badaladas, como Jurerê e Balneário Camboriú, atingem a lotação máxima na alta temporada. Reservar um espaço com antecedência garante melhores preços e possibilidades de escolha, das mais econômicas aos resorts luxuosos – explica Camila.

Levar ou comprar

Antes de encher o porta-malas com alimentos e itens de higiene pessoal, é preciso conhecer a infraestrutura do destino.

A maioria das praias do litoral catarinense conta com bons supermercados e farmácias, mas pontos como a Guarda do Embaú possuem opções mais limitadas.

– Quem tem alguma restrição alimentar deve garantir seus itens antes de embarcar, para evitar imprevistos. Remédios de uso contínuo e também para emergências, como antitérmicos e de prevenção de enjoos, devem fazer parte da mala, assim como toalhas extras – orienta Camila.

Ponte Hercílio Luz divide Florianópolis entre continente e arquipélago. Fotos GE / adobe.stock.com

Encontre a sua praia

As praias catarinenses conquistam pela diversidade. Há desde locais de preservação ambiental até cidades bem estruturadas e com vida noturna intensa. É importante que o viajante saiba o que espera da temporada de verão antes de bater o martelo sobre o destino.

– Famílias costumam gostar de praias com água mais tranquila e boa infraestrutura. Quem gosta de surfe também tem inúmeras opções. Conhecer um pouco da praia escolhida garante um bom planejamento e férias que combinam com as expectativas dos turistas – avalia a sócia da agência.

Tags para fugir das filas

Da freeway até Florianópolis, o turista vai passar por pedágios ao longo do trajeto. Para escapar das filas, a melhor opção é utilizar uma tag de pagamento automático.

Camila lembra que algumas bandeiras de cartão de crédito possuem tags próprias, mas há outras opções, como Sem Parar e ConectCar.

– A praticidade compensa o custo da adesão, garantindo uma viagem mais fluida – comenta.

Horários

O horário para pegar a estrada também é um ponto importante: evitar os finais de tarde e às vésperas de datas comemorativas garante menos congestionamentos.

– Planejar paradas estratégicas para idas ao banheiro e descanso torna a viagem mais leve para todos os integrantes, especialmente para o motorista – conclui Camila.

Leia Mais Praia de Santa Catarina começa a cobrar taxa de verão para turistas; veja valores

Abastecimento

A gasolina e o diesel costumam ter preços mais competitivos em Santa Catarina. Por isso, a dica é abastecer ao cruzar a divisa do Estado.

Para quem viaja de carro elétrico, a BR-101 já possui eletropostos em distâncias gerenciáveis. Ainda assim, é importante planejar as paradas usando aplicativos como PlugShare ou Waze.

Segurança e multas

Fique atento à fiscalização na BR-101, que é intensa. Use o acostamento apenas em emergências, pois a multa pode passar de R$ 800 e gerar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).