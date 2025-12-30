Polícia Militar aborda família na praia por expor bebê a calor extremo em Santa Catarina; veja vídeo

Caso aconteceu na última quinta-feira (25). Bruna Froehner / Arquivo Pessoal

A Polícia Militar de Santa Catarina abordou uma família, em Balneário Camboriú, devido ao uso de som alto e à exposição de um bebê de colo ao sol e ao calor extremo na beira da praia na última quinta-feira (25). A abordagem, que repercutiu nas redes sociais, aconteceu após outros banhistas orientarem o casal de argentinos sobre a proibição de música alta no local.

A jornalista Bruna Froehner estava presente durante o ocorrido e foi uma das pessoas que alertou a família. Os termômetros registraram máxima de 32,2 °C e a sensação térmica na região estava em torno dos 40°C.

— Tinha só um paninho em cima dela, sabe? Estava muito quente, pra gente, adulto, já estava horrível, imagina para um bebê de colo, né? — lembra a catarinense.

Segundo Bruna, o casal ficou cerca de uma hora na praia. Após os vários alertas de banhistas e vendedores, um guarda-vidas deu um último aviso antes de chamar a Polícia Militar, que chegou em 10 minutos, conforme o relato.

Eduardo Rizzo, responsável pelo 12° Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, explica que os agentes orientaram "os envolvidos pelo uso indevido do equipamento, haja vista o Código Municipal de Postura proibir som no local" e também falaram "sobre o bebê exposto ao sol".

— É uma questão de bom senso. Porque não tem algo falando que uma criança não pode ficar no sol em um carrinho, né? E para caracterizar maus-tratos, aí teria que ser uma situação um pouco mais complexa — afirma Rizzo.

Caixas de som de qualquer tamanho são proibidas em locais públicos — incluindo beira da praia — em Balneário Camboriú. A multa pode variar de R$ 760 a R$ 7,6 mil, segundo o g1. Após a orientação dos policiais, o casal desligou a caixa de som e saiu da praia.

Perigos de exposição ao sol

O calor intenso impacta a saúde das crianças. De acordo com o presidente do Departamento Científico de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Tadeu Fernandes, a exposição ao sol pode ter vários riscos, como irritação de pele, desidratação, gases e diarreia.

— Outra coisa importante é manter o grau de hidratação, nós vemos que os pais oferecem pouca água para as crianças, então a oferta de água deve ser mais mais generosa nesta época de calor — destaca.

Além disso, o consumo de alguns alimentos pode ser prejudicial em dias muito quentes.

— Muito cuidado com alimentos lácteos, com alimentos que precisam ser conservados em geladeira. O açúcar, já que nós tocamos no assunto, é prejudicial nessa época do ano. O açúcar fermenta, dá gases e pode dar diarreia — explica.

Proteção solar

Além de evitar a exposição direta de crianças de colo ao sol, é importante o uso do protetor solar a cada três horas:

— Caso esteja na praia ou na piscina, entrou na água, saiu, reaplica o protetor solar. Está tendo uma transpiração excessiva, reaplica o protetor solar — acrescenta Fernandes.

No verão, apostar no uso de bonés, roupas de praia e guarda-sol pode tornar a experiência das crianças na praia mais divertida e segura.

O especialista ainda alerta que a cor da urina pode ser um sinal de desidratação. Uma urina amarela e em pequena quantidade é sinal de desidratação, por exemplo.

— Uma criança hidratada faz um xixi clarinho e abundante. Então, observe tudo isso. Fotoproteção, cuidado com picada de insetos, que além de causar alergia, podem transmitir doenças — diz.