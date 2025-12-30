Penúltimo dia do ano tem sol e temperatura amena, e atrai veranistas em Capão da Canoa; veja fotos

O penúltimo dia do ano teve virada no tempo e presenteou os veranistas com sol e poucas nuvens após uma manhã de chuva em Capão da Canoa. A temperatura ficou na casa dos 23ºC.

Apesar da maré alta, que levou veranistas a ocupar uma pequena faixa de areia próxima aos quiosques, muitos aproveitaram o entardecer para caminhar e praticar esportes.

Apesar da bandeira vermelha, a temperatura mais agradável da água fez com que muitos optassem pelo mergulho.

A quarta-feira (31) será marcada pelo típico clima de verão: predomínio de sol pela manhã, elevação da temperatura e aumento da nebulosidade ao longo do dia. Entre a tarde e a noite, há possibilidade de pancadas de chuva.