Operação Verão Total dá a largada à temporada de veraneio no RS com evento em Tramandaí

A Operação Verão Total 2025/2026 foi lançada pelo governo estadual na manhã deste sábado (13) no calçadão da Avenida Beira-Mar, em Tramandaí, no Litoral Norte. Trata-se do conjunto de iniciativas e do aparato disponibilizado para reforçar os serviços públicos, a segurança e a oferta de atividades aos veranistas durante a temporada.

Serão quase 3,3 mil servidores da segurança e mais de 500 viaturas espalhados pelo Litoral Norte, Litoral Sul, Serra, Costa Doce e Fronteira. Um total de 930 guarda-vidas, sendo 638 militares e outros 282 civis temporários, estarão nas guaritas para garantir um banho de mar ou em água doce tranquilo para os veranistas. Além disso, 39 secretarias e órgãos participam da operação. Confira os números.

Conforme o governo do Estado, a área da saúde foi reforçada com R$ 6,34 milhões extras para a operação, o que representa R$ 1,34 milhão a mais do que na edição passada. As ações foram anunciadas em frente ao letreiro "Eu amo Tramandaí", conhecido ponto de encontro onde os banhistas fazem selfies com o celular. Fazia 26ºC e o tempo estava ensolarado. Alguns banhistas tomavam banho de mar, que estava com uma cor intermediária entre marrom claro e chocolatão.

O vice-governador e coordenador do programa, Gabriel Souza, acompanhado pelo prefeito do município, Juarez Marques da Silva, e por diversos secretários e outras lideranças, participou da solenidade.

— Para nós, o verão já começou com os serviços que estamos apresentando aqui hoje (sábado) no Litoral Norte — discursou o vice-governador, que recebeu uma placa de homenagem da prefeitura de Tramandaí. — Nossas guaritas de guarda-vidas terão identificação para as mulheres que estiverem em alguma situação de risco. Homem que é homem não bate em mulher.

Souza citou ainda a nova unidade do Tudo Fácil que está sendo aberta no município. Na sequência, o vice-governador, que estava acompanhado da esposa Talise Tiecher e da filha Dora, deu entrevistas e visitou os espaços montados no calçadão.

No local, serviços para turistas e moradores estão sendo ofertados, como a emissão de carteiras de identidade pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Além disso, há vacinação, demonstração de manobras de desobstrução de vias aéreas e atendimento em casos de parada cardiorrespiratória. Personagens como o Zé Gotinha circulam pelos espaços.

O acesso ao banho assistido da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders) está disponível para o público. Também é possível ver a Escolinha de Trânsito da Brigada Militar em ações educativas com as crianças e o projeto Guarda-vidas Mirim do Corpo de Bombeiros.

Apresentações variadas para entreter os presentes acontecem em paralelo, como a Banda da Brigada Militar, a Banda Municipal de Tramandaí e shows de Kako Xavier e Rafa Machado (Chimarruts). Com exibição ainda das forças de segurança e até sobrevoo de aeronaves, a programação deve se estender até as 16h, com atividades culturais, educativas e esportivas para o público.

Números

Segurança | Operação Verão Total 2025/2026

Quase 3,3 mil servidores mobilizados das forças de segurança do Estado

Mais de 500 viaturas empregadas nas ações operacionais

Apoio de helicópteros para patrulhamento aéreo

Reforço de efetivo no Litoral Norte, Litoral Sul, Serra, Costa Doce e Fronteira

Corpo de Bombeiros Militar

930 guarda-vidas

638 militares

282 guarda-vidas civis temporários

264 guaritas distribuídas em praias marítimas e balneários de água doce

18 quadriciclos para patrulhamento em faixa de areia

18 motos aquáticas para resgates e salvamentos

Brigada Militar

1.028 policiais militares

163 viaturas empregadas

7 bases móveis de policiamento comunitário no Litoral, incluindo em Capão da Canoa, Imbé, Tramandaí e Torres

Polícia Civil

1.210 policiais civis

296 viaturas destinadas ao reforço do veraneio

Instituto-Geral de Perícias

93 servidores mobilizados

11 viaturas em apoio às atividades periciais

Reforço no atendimento em locais de crime e Posto Médico-Legal no litoral

DetranRS