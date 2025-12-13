Operação Verão Total dá a largada à temporada de veraneio no RS com evento em Tramandaí

A Operação Verão Total 2025/2026 foi lançada pelo governo estadual na manhã deste sábado (13) no calçadão da Avenida Beira-Mar, em Tramandaí, no Litoral Norte. Trata-se do conjunto de iniciativas e do aparato disponibilizado para reforçar os serviços públicos, a segurança e a oferta de atividades aos veranistas durante a temporada.
Serão quase 3,3 mil servidores da segurança e mais de 500 viaturas espalhados pelo Litoral Norte, Litoral Sul, Serra, Costa Doce e Fronteira. Um total de 930 guarda-vidas, sendo 638 militares e outros 282 civis temporários, estarão nas guaritas para garantir um banho de mar ou em água doce tranquilo para os veranistas. Além disso, 39 secretarias e órgãos participam da operação. Confira os números.
Conforme o governo do Estado, a área da saúde foi reforçada com R$ 6,34 milhões extras para a operação, o que representa R$ 1,34 milhão a mais do que na edição passada. As ações foram anunciadas em frente ao letreiro "Eu amo Tramandaí", conhecido ponto de encontro onde os banhistas fazem selfies com o celular. Fazia 26ºC e o tempo estava ensolarado. Alguns banhistas tomavam banho de mar, que estava com uma cor intermediária entre marrom claro e chocolatão.
O vice-governador e coordenador do programa, Gabriel Souza, acompanhado pelo prefeito do município, Juarez Marques da Silva, e por diversos secretários e outras lideranças, participou da solenidade.
— Para nós, o verão já começou com os serviços que estamos apresentando aqui hoje (sábado) no Litoral Norte — discursou o vice-governador, que recebeu uma placa de homenagem da prefeitura de Tramandaí. — Nossas guaritas de guarda-vidas terão identificação para as mulheres que estiverem em alguma situação de risco. Homem que é homem não bate em mulher.
Souza citou ainda a nova unidade do Tudo Fácil que está sendo aberta no município. Na sequência, o vice-governador, que estava acompanhado da esposa Talise Tiecher e da filha Dora, deu entrevistas e visitou os espaços montados no calçadão.
No local, serviços para turistas e moradores estão sendo ofertados, como a emissão de carteiras de identidade pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Além disso, há vacinação, demonstração de manobras de desobstrução de vias aéreas e atendimento em casos de parada cardiorrespiratória. Personagens como o Zé Gotinha circulam pelos espaços.
O acesso ao banho assistido da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders) está disponível para o público. Também é possível ver a Escolinha de Trânsito da Brigada Militar em ações educativas com as crianças e o projeto Guarda-vidas Mirim do Corpo de Bombeiros.
Apresentações variadas para entreter os presentes acontecem em paralelo, como a Banda da Brigada Militar, a Banda Municipal de Tramandaí e shows de Kako Xavier e Rafa Machado (Chimarruts). Com exibição ainda das forças de segurança e até sobrevoo de aeronaves, a programação deve se estender até as 16h, com atividades culturais, educativas e esportivas para o público.
Números
Segurança | Operação Verão Total 2025/2026
- Quase 3,3 mil servidores mobilizados das forças de segurança do Estado
- Mais de 500 viaturas empregadas nas ações operacionais
- Apoio de helicópteros para patrulhamento aéreo
- Reforço de efetivo no Litoral Norte, Litoral Sul, Serra, Costa Doce e Fronteira
Corpo de Bombeiros Militar
- 930 guarda-vidas
- 638 militares
- 282 guarda-vidas civis temporários
- 264 guaritas distribuídas em praias marítimas e balneários de água doce
- 18 quadriciclos para patrulhamento em faixa de areia
- 18 motos aquáticas para resgates e salvamentos
Brigada Militar
- 1.028 policiais militares
- 163 viaturas empregadas
- 7 bases móveis de policiamento comunitário no Litoral, incluindo em Capão da Canoa, Imbé, Tramandaí e Torres
Polícia Civil
- 1.210 policiais civis
- 296 viaturas destinadas ao reforço do veraneio
Instituto-Geral de Perícias
- 93 servidores mobilizados
- 11 viaturas em apoio às atividades periciais
- Reforço no atendimento em locais de crime e Posto Médico-Legal no litoral
DetranRS
- 27 agentes de trânsito envolvidos nas ações
- 7 viaturas empregadas em fiscalização e educação no trânsito