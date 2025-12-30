O que comer na praia? Veja cuidados e recomendações sobre alimentos à beira-mar

Pastel é um dos lanches mais tradicionais na praia. Rafael Diverio / Agencia RBS

Os dias ensolarados e quentes são um convite para a permanência dos banhistas à beira-mar. Há veranistas que preferem levar comida de casa, enquanto outros optam por comprar lanches oferecidos em quiosques ou vendedores ambulantes.

Em função do calor e das altas temperaturas, além da higiene e forma de armazenamento, é preciso ficar atento em relação aos alimentos consumidos na praia. Dependendo da situação, podem acontecer casos de intoxicação. Produtos de origem animal oferecem mais riscos.

A reportagem de Zero Hora consultou nutricionistas da Vigilância Sanitária e de hospitais em busca de recomendações e dos cuidados necessários para ter um período de férias tranquilo e sem problemas alimentares (confira, mais abaixo, as principais dicas).

Conservação térmica, álcool em gel e lenços umedecidos

A nutricionista Silvia Pauli, da Vigilância de Alimentos na Secretaria de Saúde de Porto Alegre, afirma que os alimentos que não precisam de refrigeração, como frutas e biscoitos, devem ficar protegidos da contaminação da sujeira presente na areia. A dica é para que sejam levados dentro de potes e outros utensílios.

— Os produtos de origem animal, como queijos, iogurtes e carnes, devem estar conservados. É legal transportar em bolsas térmicas e coolers. Utilizar gelo para manter a temperatura desses alimentos e proteger da contaminação — recomenda a nutricionista.

Segundo Silvia Pauli, os banhistas podem levar à beira-mar lenços umedecidos e álcool em gel para realizar a higienização das mãos antes do consumo dos alimentos. Na avaliação da especialista, os produtos de origem animal são os mais sensíveis a problemas. A carne precisa estar bem cozida para não transmitir bactérias.

— Caso a pessoa leve para a praia é bom que esses alimentos fiquem refrigerados até o consumo. O pessoal que vai fazer um churrasquinho deve levar a carne bem acondicionada no cooler, com gelo, e retirá-la apenas na hora de assar — orienta.

Os vegetais também oferecem riscos se não tiverem sido higienizados de forma correta. Esses alimentos precisam ser lavados antes do consumo. Em relação aos produtos adquiridos em quiosques, a sugestão é observar as condições de higiene e de armazenamento no local.

O pastel – um dos lanches mais consumidos na praia – também é mencionado pela nutricionista. Eventualmente, o recheio pode ter ficado exposto por muito tempo à temperatura ambiente nos quiosques antes de ser frito.

— Se o pastel estiver contaminado com staphylococcus (bactéria comum presente na pele, nariz, boca e genitais de muitas pessoas), ele será frito, mas a toxina criada por essa bactéria não vai embora com o calor da fritura. O fogo mata bastante coisa, mas não tudo, infelizmente — explica.

Carne para o churrasco só deve ser tirada do cooler ou da bolsa térmica na hora de assar. Rafael Diverio / Agencia RBS

A nutricionista também alerta para um dos grandes vilões da intoxicação alimentar no período de verão: a salada de maionese.

— Quando a salada de maionese é feita com ovo cru, há um risco maior de deterioração fora da temperatura adequada. Quando fica exposta diretamente ao sol, a temperatura tende a aumentar e dar condições para as bactérias e microrganismos se proliferarem — compartilha.

Conforme a nutricionista da Vigilância Sanitária, investigações são realizadas quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas após consumir o mesmo alimento.

— Quando são duas ou mais pessoas, caracteriza-se um surto de doença transmitida por alimentos. Nesses casos, é importante avisar a Vigilância Sanitária local para que seja feita a investigação e evitar que outras pessoas fiquem doentes — sinaliza.

Alimentos expostos a insetos, poeira e areia

Segundo Tatiana de Paula, nutricionista e professora do Programa de Pós-Graduação em Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a primeira regra é evitar a compra de alimentos que não estejam conservados de forma adequada.

— Além da refrigeração, há outras condições que precisam ser observadas. É preciso evitar alimentos ou bebidas expostos ao ar livre. Às vezes, aparecem vendedores oferecendo castanhas e nozes, por exemplo, sem proteção contra insetos, poeira e areia, e sem embalagem adequada — ilustra Tatiana.

A docente acrescenta que o comerciante precisa lavar as mãos corretamente, usar os utensílios de forma adequada e separar alimentos crus dos cozidos. Bebidas expostas ao sol podem sofrer fermentação, comprometendo a qualidade e a segurança do consumo.

— Tem que se evitar consumir alimentos muito gordurosos, porque podem ser preparados de forma insegura. Podem propiciar o aumento de patógenos, principalmente se estiverem sendo mantidos por um longo período de calor — observa.

Para a nutricionista Angélica Cardoso, da Santa Casa de Porto Alegre, o consumidor precisa estar atento à data de validade e ao tempo de exposição do alimento à beira-mar.

— Se é preparado na beira da praia, como milho e crepe, tem que cuidar muito o local que está frequentando. É difícil ter essa segurança alimentar, então é recomendado, sempre que possível, levar de casa ou comprar em locais confiáveis e de uma higiene visivelmente melhor — explana.

Angélica Cardoso cita alguns alimentos que facilitam a proliferação bacteriana e podem desencadear problemas de saúde:

— Salada de maionese. Salada de fruta, se não for bem armazenada, é um perigo também. Produtos embutidos, como presunto, mortadela e salsicha acabam gerando um local mais propício para as bactérias. Tem que ser tudo muito bem refrigerado.

Sanduíches naturais, frutas e hidratação

Para a nutricionista Clara Corrêa Pinto, da equipe de nutrição clínica do Hospital Mãe de Deus e que atende em consultório particular, a escolha por lanches leves, como sanduíches naturais e frutas, é uma das melhores formas de evitar intoxicações alimentares.

— Hidratação é importante também. Se exagerar em bebidas alcoólicas ou açucaradas é preciso hidratar-se, com água, água de coco ou sucos sem açúcar — sugere.

Caso a pessoa sinta algum tipo de desconforto após comer ou beber algo à beira-mar, deve procurar atendimento profissional.

— Em casos de vômito, diarreia ou dor abdominal, qualquer sintoma nesse sentido, deve procurar ajuda médica — conclui.