Moradores e veranistas de Capão Novo reclamam de água escura nas residências: "Impressão que dá é que é uma lama" 

Moradores e veranistas de Capão Novo, balneário de Capão da Canoa, dizem estar recebendo água com coloração escura nas torneiras de suas residências. O problema, segundo relatos, ocorre de forma intermitente há alguns meses, mas teria se agravado desde a semana passada. A Corsan garante que realiza análises diárias para certificar a qualidade da água.

A reportagem conversou com ao menos três moradores que afirmam estar convivendo com a situação. Conforme os relatos, há dias em que a água apresenta aparência mais limpa, enquanto em outros momentos volta a ficar com aspecto mais escuro.

Ao entrar em contato com a água, roupas e toalhas que são colocadas para lavar ficam manchadas. Também há registros de coloração escura saindo de chuveiros.

A aposentada Silvana Balico está entre as pessoas afetadas pelo problema. Ela relata que a condição da água varia, o que tem causado preocupação entre os moradores do balneário:

— Do Natal para cá, o pessoal tem observado mais e eu também tive mais visitas em casa, então a gente começou a notar no banho. A impressão que dá é que é uma lama. Ela fica concentrada, na roupa também. Além disso, tem um cheiro forte.

Procurada, a Corsan informou (veja abaixo a nota na íntegra) que realiza análises laboratoriais diárias da qualidade da água no Litoral Norte, por meio de um laboratório itinerante, e que não foram identificados problemas até o momento. A reportagem enviou endereços de moradores à companhia, que está verificando a situação.

A empresa orienta que problemas envolvendo gosto, cheiro ou qualidade da água sejam comunicados pelo telefone 0800 646 6444. Há também um canal digital de atendimento pelo (51) 99704-6644. No entanto, não há alternativas específicas disponíveis para registro de reclamações sobre a qualidade da água.

O que diz a Corsan

"A Corsan informa que além das análises de qualidade e segurança da água realizadas diariamente nas estações de tratamento de água e no Centro de Operações Integradas (COI), em todo o Estado, a Companhia dispõe de mais um importante instrumento de controle no Litoral Norte. O Laboratório Itinerante da Corsan, operado por um técnico, é um veículo equipado com tecnologia para realizar testes rápidos de qualidade da água, diretamente nas residências, reforçando a transparência, com análises instantâneas de parâmetros físicos e microbiológicos.

As coletas e análises realizadas nesta segunda-feira, 29, em Capão Novo, atendem a todos os padrões e parâmetros de potabilidade exigidos pelos órgãos fiscalizadores.

Como funciona o Laboratório Itinerante :

1. Agendamento/Presença: O veículo, operado por técnicos, circula pelos bairros ou pode ser acionado para atender demandas específicas.

2. Análise no Local: São coletadas amostras e realizadas análises com equipamentos modernos para verificar se a água atende aos padrões de potabilidade.

3. Resultados Imediatos: Os resultados dos testes são obtidos na hora, mostrando a qualidade da água entregue.