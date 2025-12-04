Verão

Operação Verão
Notícia

Mesmo com efetivo menor, Corpo de Bombeiros garante que não haverá redução de postos de guarda-vidas no litoral

Praias gaúchas contam com 36 profissionais a menos neste ano, redução considerada baixa

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS