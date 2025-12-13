Mar calmo, temperatura alta e ausência de vento levam banhistas à beira da praia em Tramandaí

A temporada de verão começou oficialmente neste sábado (13) com temperatura de 26ºC, mar calmo e quase nenhum vento em Tramandaí, no Litoral Norte. Para fugir do calor, os veranistas procuravam se abrigar à sombra dos guarda-sóis ou dos quiosques.

Na parte da manhã, no calçadão da Avenida Beira-Mar, a Operação Verão Total 2025/2026 foi lançada pelo governo do Rio Grande do Sul.

O mar exibia poucas ondas. Antes do meio-dia, já se enxergava pessoas tomando banho. O acesso ao banho assistido da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders) também teve interessados.

Primeiro banho de mar da vida

Adriele Miranda Machado, 42 anos, veio de Santiago, na Região Central, para passar o dia em Tramandaí com a filha Flaviane Machado de Souza, 20, que convive com neurotoxoplasmose, também chamada de toxoplasmose cerebral. Flaviane tomou banho de mar pela primeira vez na vida. E foi na modalidade assistida. Ao sair da água, era só felicidade e sorrisos.

— Estou achando muito legal o banho assistido. Fiquei muito grata pela ideia — diz a mãe, que veio na companhia da equipe do município da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Moradora de Tramandaí, a funcionária pública aposentada Eliane Silva da Silva, 61, foi vítima no passado de talidomina, medicamento conhecido por causar graves malformações congênitas em bebês quando usado por gestantes. Emocionada, ela acompanhava o banho assistido de outras pessoas.

— Acessibilidade no mar é importante. E para os pais é difícil carregar os filhos no colo. Isso aqui é o ser humano cuidando de outros seres humanos — elogia.

Leia Mais Casal viaja por dois países em 10 dias a bordo de Palio 2008

De passagem para a Serra

Perto da guarita 146, o casal de aposentados Carlos Andrade, 71, e Izabel Andrade, 70, estava sentado em cadeiras de praia na areia. Os dois vivem em Bento Gonçalves, na Serra, e foram de motorhome até a Bahia. Estão na viagem de volta.

— Estivemos na Bahia e estamos voltando para a Serra. Vamos passar o Natal em casa — diz a esposa.

O casal conta que já está há cinco dias em Tramandaí.

— Hoje está bom (a praia), mas tem ressaca — observa o marido.

Leia Mais Vai viajar no fim do ano? Saiba como revisar e avaliar a hora certa de trocar os freios do carro

Picolés e pipas à venda

Os vendedores de sorvetes e de cangas passavam oferecendo seus produtos para os veranistas. Jean Carlos de Souza, 38, comercializa picolés à beira-mar com o auxílio de uma bicicleta.

— Já vendi um monte. Quando saí de casa, coloquei 50 no isopor. E as vendas estão boas — compartilha.

Muitos veranistas e visitantes aproveitaram o lançamento da Operação Verão Total 2025/2026 para circular pelos estandes montados no calçadão e conhecer os serviços oferecidos. Em paralelo, ocorrem shows musicais perto do letreiro de Tramandaí.

O vendedor de pipas Julio Guaes, 61, não estava contente. Ele vive em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e veio tentar a sorte em Tramandaí neste começo de temporada. Na bagagem, trouxe 10 pipas. O preço é R$ 40, mas quem paga em dinheiro leva o item por R$ 35.