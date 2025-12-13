Verão

Sábado de sol
Notícia

Mar calmo, temperatura alta e ausência de vento levam banhistas à beira da praia em Tramandaí

Sob calor de 26ºC, veranistas procuravam se abrigar à sombra dos guarda-sóis ou dos quiosques

André Malinoski

