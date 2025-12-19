Litoral de Santa Catarina tem 197 pontos próprios para banho, segundo último relatório

Barra da Lagoa, em Florianópolis, apresentou boas condições nos dois pontos analisados. APStock / adobe.stock.com

No último fim de semana antes do Natal, 76,06% das praias do litoral catarinense estão próprias para banho. O relatório de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (19) pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) mostra que 197 pontos têm condições favoráveis aos banhistas.

Outros 62 pontos estão impróprios para banho na extensão da costa catarinense, o que representa 23,94%. Um dos principais destinos dos veranistas brasileiros, a capital Florianópolis tem 61 locais (70,11%) em condições para o banho e outros 26 (29,89%) impróprios.

O IMA analisou 259 pontos na extensão do litoral catarinense na última semana, com coleta de amostras de água nos dias 15 e 16 de dezembro.

Nove municípios apresentaram água própria para banho em todos os pontos analisados. São eles:

Araranguá (1) Biguaçú (1) Paulo Lopes (1) Joinville (1) Jaguaruna (3) Navegantes (4) Itajaí (5) Laguna (7) Imbituba (8)

O relatório completo pode ser acessado no site do IMA.

Destinos badalados

Em Balneário Camboriú, uma das cidades mais procuradas no verão, foram analisados 15 pontos. Destes, apenas dois estão impróprios para banho:

Praia de Taquaras , no Pontal Norte (Ponto 09)

, no Pontal Norte (Ponto 09) Praia do Balneário Camboriú, no Pontal Norte (Ponto 01)

Outro destino com alta demanda no verão, Bombinhas apresenta quatro pontos impróprios para os banhistas

Praia de Bombas , em frente à Rua Martin Pescador (Ponto 02)

, em frente à Rua Martin Pescador (Ponto 02) Praia de Bombas , em frente à Rua Tiriba (Ponto 04)

, em frente à Rua Tiriba (Ponto 04) Praia de Bombinhas , no canto direito da praia, próximo ao riacho (Ponto 06)

, no canto direito da praia, próximo ao riacho (Ponto 06) Praia de Zimbros, em frente à Rua Rio Madeira (Ponto 09)

Os demais 13 pontos analisados em Bombinhas estão liberados aos banhistas.

Em Garopaba, apenas um dos quatro pontos está impróprio: Praia de Garopaba, em frente à praça (Ponto 01).

Como funciona

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina realiza o monitoramento das condições das praias durante todo o ano. Na alta temporada, entre outubro e março, as coletas ocorrem semanalmente. De abril a setembro, a análise é mensal.

As amostras são coletadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em 238 pontos do litoral catarinense. Os resultados são divulgados às sextas-feiras, no site do IMA.

Análise

As amostras são coletadas a um metro de profundidade. A análise ocorre pelo método de Número Mais Provável (NMP), que utiliza fluorogênico e outras substâncias para identificar as impurezas presentes na água.