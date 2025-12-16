Litoral de Santa Catarina: o "desenho de Deus" de Kelly Matos

Kelly ao lado do filho Gabriel e do marido, o repórter e apresentador Eduardo Gabardo. Kelly Matos / Arquivo Pessoal

É do pensador contemporâneo Armando Antônio Silveira da Silveira a leitura de que Deus estava apaixonado quando desenhou o litoral de Santa Catarina. E ele tem toda a razão.

Somente um traço divino de amor poderia explicar o encontro perfeito da natureza viva, com verde exuberante (do Rosa ou do Silveira) e o azul da cor do mar.

Sabe ser serena para um descanso perfeito, mas também ser pulsante para quem é apaixonado pelas ondas e pelas baladas que atraem turistas do mundo inteiro. Eu, que não sou do time da balada, fico com a pureza das paisagens paradisíacas.

E peço escusas por não ter apresentado logo, de primeira, o nome artístico de nosso pensador: o gaúcho Armandinho, autor das canções que desde a adolescência me transportam pelas estradas até o litoral.

Antes de discorrer sobre meus lugares favoritos, preciso fazer outra confissão que julgo importante: sou nascida e criada em Porto Alegre, fervorosa defensora da cultura e da tradição do meu Rio Grande.

Contudo, guardo relação familiar e afetiva profundas com nosso Estado vizinho. É que meus avós, maternos e paternos, são nascidos em uma pequena cidade do sul de Santa Catarina.

Uma localidade chamada Balneário Gaivota, antes pertencente ao município de Sombrio – se você já viajou pela BR-101 talvez tenha alguma lembrança de um centro comercial popular chamado Japonês.

Balneário Gaivota traz lembranças da infância de Kelly Matos. Kelly Matos / Arquivo Pessoal

Gaivota é daquelas localidades que lembram uma cidadezinha do interior. Todo mundo se conhece. Na infância, fechávamos a rua para jogar vôlei, taco ou futebol. Um ambiente para as famílias, praia raiz, com muitas casas lado a lado e espaços de convivência dispostos nas ruas.

Agora, sim, vamos às dicas de outros lugares especiais que conquistaram meu coração.

Praia do Rosa

Não existe palavra capaz de explicar toda a vibração da Praia do Rosa. A mistura da natureza intocada com as pousadas charmosas (e de um requinte só!), as trilhas, a lagoa e a gastronomia é algo espetacular.

Já me hospedei em todos os ambientes: das pousadas simpáticas, simples e acolhedoras às cheias de glamour e piscina de borda infinita.

Tem para todos os gostos (e bolsos). Levei meu filho ainda bebê para o Village Praia do Rosa, onde toda a família aproveita muito: das crianças aos adultos e até os pets.

Vista da Praia do Rosa. Kelly Matos / Arquivo Pessoal

É a sensação de que o mundo desacelera quando a gente pisa por ali. Porém, é importante alertar: em feriados como Ano-Novo sei que o sossego dá lugar ao agito e ao fervo.

Praia do Silveira

Foi lá que vi um balé de cores no céu que beira o inacreditável. É um deslumbre a vista do nascer do sol da Pousada Moradas da Silveira. É um recanto simples, sem luxo. A natureza é quem rouba a cena.

A subida é íngreme, quase vertical, mas vale a pena. Deparar com aquilo tudo faz voltar à certeza de que só um apaixonado desenharia esse litoral.

Silveira tem ondas fortes e que atraem surfistas do mundo inteiro, mas não é muito meu estilo. Sigo encantada pelos visuais de tirar o fôlego.

Silveira tem ondas fortes e que atraem surfistas do mundo inteiro. Kelly Matos / Arquivo Pessoal

Cachoeira do Bom Jesus

Cachoeira do Bom Jesus tem meu coração todinho. Também fica na região norte de Florianópolis. Tem mar calmo, areia extensa, muitas famílias, cadeiras na beira da água, crianças correndo, pescadores recolhendo redes ao entardecer.

É um pedaço de paraíso. Chega a formar uma espécie de piscina natural, com água cristalina. É um dos melhores lugares de Floripa para assistir ao pôr do sol, que torna o mar dourado e transforma o fim de tarde em ritual obrigatório.

Jurerê Tradicional

Quando se fala em Jurerê, é imediato relacionar à balada, camarote e ostentação, mas existe outro lado: a Jurerê Tradicional, parte calma e residencial, com um mar manso, perfeito para famílias e para quem só quer curtir sem pressa (e tem preços acessíveis no AirBnb).

As ruas arborizadas, as caminhadas, o silêncio das manhãs (juro!) e o ritmo desacelerado fazem o visitante sentir que está em uma pequena comunidade à beira-mar, mesmo estando em uma das regiões mais festeiras de Floripa.

Garopaba

Garopaba é a cidade que reúne lugares incríveis como a Praia da Ferrugem, Silveira, Siriú, Gamboa, Vigia, Barrinha e Ouvidor. É uma verdadeira delícia!