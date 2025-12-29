Justiça proíbe desligamento programado de energia elétrica até início de janeiro no Litoral Norte

Segundo a empresa, os desligamentos programados são necessários para manutenção da rede no Litoral Norte André Ávila / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a suspensão dos desligamentos de energia elétrica programados pela CEEE Equatorial em Xangri-lá e Capão da Canoa, no Litoral Norte. A decisão foi proferida no domingo (28).

A proibição segue em vigor até 5 de janeiro. Com isso, a concessionária de energia só poderá interromper o fornecimento em situações emergências comprovadas. Em caso de descumprimento, a CEEE terá de pagar multa diária de R$ 15 mil.

No sábado (27), a empresa havia divulgado dois desligamentos programados alegando obras de melhoria na rede. A previsão era que a energia seria desativada temporariamente em uma via de Xangri-lá, na segunda-feira (29), e em duas vias de Capão da Canoa, na segunda e na terça (30).

A decisão da Justiça atende um pedido urgente protocolado pelas prefeituras. Os municípios alegaram que a interrupção iria causar prejuízos aos comerciantes e veranistas que se preparam para as festas de final de ano.

A determinação da juíza Adria Josiane Muller Gonçalves Atz apontou como um dos motivos o aumento populacional no período, assim como os transtornos causados aos serviços essenciais – saúde, segurança, mobilidade, além de atividades econômicas.

Em nota, a CEEE Equatorial informou que foi intimada da decisão e que avalia ingresso de recurso. Mas, até que a medida seja revista, a empresa afirma que irá cumprir integralmente a decisão liminar.

Confia a nota na íntegra da CEEE Equatorial

"A CEEE Equatorial informa ter sido intimada de decisão judicial que determina a suspensão dos desligamentos programados nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá nesta segunda. A empresa avalia o ingresso de recurso, salientando que, até que a medida seja revista, cumprirá integralmente a liminar.

Sendo assim, esclarece que todas as obras que estavam previstas para ocorrerem até cinco de janeiro de 2026 estão paralisadas nestas cidades.