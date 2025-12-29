Verão

Serviços suspensos
Notícia

Justiça proíbe desligamento programado de energia elétrica até início de janeiro no Litoral Norte

Decisão foi proferida após trabalhos de manutenção da CEEE Equatorial serem previstos para execução durante o feriadão de Ano-Novo

Lisielle Zanchettin

