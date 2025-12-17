Grupo RBS prepara cobertura especial de verão  

Os veículos do Grupo RBS estarão ainda mais próximos dos gaúchos na temporada de verão trazendo uma cobertura ampla com informação e entretenimento. RBS TV, GZH, Zero Hora, Gaúcha, Atlântida e 92 preparam conteúdos e ações para acompanhar o que movimenta o litoral e a cidade. O Clube do Assinante também terá descontos especiais para quem deseja aproveitar o máximo do verão.