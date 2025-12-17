Grupo RBS prepara cobertura especial de verão  

Os veículos do Grupo RBS estarão ainda mais próximos dos gaúchos na temporada de verão trazendo uma cobertura ampla com informação e entretenimento. RBS TV, GZH, Zero Hora, Gaúcha, Atlântida e 92 preparam conteúdos e ações para acompanhar o que movimenta o litoral e a cidade. O Clube do Assinante também terá descontos especiais para quem deseja aproveitar o máximo do verão.
Confira as ações de cada veículo
RBS TV
- Presença no litoral gaúcho com cobertura especial;
- Ativação da campanha de verão Tá no verão, Tá pra ti com quadra de vôlei de areia na praia de Tramandaí e distribuição de brindes;
- Campanha para orientar telespectadores sobre como sintonizar o sinal digital e aproveitar a alta qualidade de transmissão da emissora;
- Série de reportagens De Costa a Costa no RBS Notícias, com Cristiano Dalcin, Renan Santos e Thaina Martins, percorrendo os 650 quilômetros entre o Chuí e Torres, uma das maiores faixas de praia do mundo;
- Novos quadros no Jornal do Almoço: Na tua Casa, levando um dos apresentadores à casa de telespectadores do litoral gaúcho; Qual a Tua Praia?, que mostra a rotina de quem permanece na Serra ou na Capital durante a temporada; e As Mais Mais do Litoral Norte, destacando praias que se sobressaem no Estado;
- Programação especial no Bom Dia Rio Grande: quadro Café com Josmar Leite, realizado em espaços públicos ao lado de telespectadores; Te Mexe, Rio Grande!, incentivando a prática de exercícios gratuitos ao ar livre; e entradas ao vivo de Simone Lazzari, com atualizações diretamente das praias de Porto Alegre e da Região Metropolitana;
GZH, Zero Hora
- Cobertura especial do verão, com matérias e reportagens que acompanham os principais acontecimentos da temporada na praia, na Serra, no Interior e na Capital;
- Conteúdos sobre lazer, cultura, economia e notícias locais, conectando os leitores ao verão gaúcho;
- Descontos de até 50% no Clube do Assinante, com ofertas exclusivas de mais de 400 parceiros em todo o Estado;
Gaúcha
- Lançamento da campanha Verão na Gaúcha, com programação dedicada às novidades do litoral e da Capital;
- Programa Verão na Gaúcha, exibido aos domingos, com previsão do tempo, atualizações do trânsito, entrevistas sobre temas da estação e outros conteúdos;
- Atualizações em tempo real sobre o movimento nas estradas e o trânsito nas cidades;
- Cobertura completa dos desdobramentos da dupla Gre-Nal e do Campeonato Gaúcho.
Atlântida
- Lançamento da campanha Somos feitos de verão, com o selo ATL Invade marcando presença em festas do litoral e de Porto Alegre ao longo da temporada;
- Grade musical reforçada com dois programas para embalar a rotina dos ouvintes: Vibe Sunshine e After de Verão;
- Presença no litoral gaúcho com ativações conectadas ao Planeta Atlântida;
- Realização do Planeta Atlântida, nos dias 30 e 31 de janeiro, movimentando o Litoral Norte com o maior festival de música do sul do país.
Rádio 92
- Lançamento da campanha Verão do teu jeito, com a trilha sonora da 92 acompanhando diferentes momentos na cidade e na praia;
- Ações em praças e parques de Porto Alegre, em finais de semana de janeiro, com distribuição de algodão-doce e brindes que remetem à estação;
- Programa Conecte 2ª Edição circulando todas as sextas-feiras por pontos da Freeway (BR-290) e da RS-040, com a Móvel da 92, trazendo destaques do trânsito, previsão do tempo e outras informações.