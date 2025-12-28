Verão

Tradição e lazer
Notícia

“Gosto mais da cancha do que da praia”: veranistas trocam o mar pela bocha no litoral do RS

A atividade reúne, em sua maioria, homens com mais de 60 anos, de diversas localidades, que se engajam na disputa por pontos para vencer a partida

Vinicius Coimbra

