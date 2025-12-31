"Fechei as janelas porque fiquei com medo que ele pudesse entrar": moradora de Tramandaí se encanta com "visita" de elefante-marinho; veja vídeo

Na véspera de Ano-Novo um animal chamou a atenção e mobilizou os veranistas em Tramandaí nesta quarta-feira (31). A cena de um elefante-marinho repousando próximo as dunas foi o que viu a aposentada Lurdes Maciel, de 78 anos, assim que abriu a janela do apartamento nesta manhã.

O animal, que já havia sido visto na beira da praia, foi localizado desta vez na Avenida Beira Mar, na região central de Tramandaí. Para se esconder do sol, o elefante-marinho ficou próximo a um carro e parte da rua precisou ser isolada.

— Era por volta das sete quando abri a janela e vi o elefante pela primeira vez. Ele desceu as dunas, ficou descansando, depois atravessou a rua e veio para frente da minha janela — contou a moradora do bairro Partenon, em Porto Alegre.

O elefante-marinho macho habita a região. Essa espécie possui colônias reprodutivas na Argentina. Segundo o médico veterinário do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da UFRGS, Derek Blaese de Amorim, é comum que o animal apareça no litoral do Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Espírito Santo.

A cada movimentação do animal, um olhar atento da família. Enquanto tentavam contato com autoridades, Lurdes fechou as janelas, com medo de que o elefante-marinho pudesse acessar seu apartamento:

— Fechei as janelas porque ele olhava para cá. Ele é muito grande e como subiu as dunas, não se duvida de mais nada. É a primeira vez que vejo um animal assim tão de perto, foi maravilhoso — lembra.

O elefante-marinho voltou pelas dunas e acessou a areia. André Ávila / Agencia RBS

Por volta das 11h, o animal iniciou o deslocamento de retorno até a beira da praia e para o mar. O elefante-marinho voltou pelas dunas e acessou a areia, fazendo com que banhistas corressem para retirar cadeiras, guarda-sóis e caixas térmicas. Policiais do Comando Ambiental da Brigada Militar de Tramandaí estavam presentes e orientaram a população. A volta ao mar ocorreu sob aplausos dos espectadores.

Conforme Amorim, o animal passa pela troca de pelagem e o processo leva, em média, quatro semanas. Por isso, há possibilidade de que o elefante-marinho seja visto novamente no litoral gaúcho nos próximos dias.