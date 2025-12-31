Verão

Foi, mas já voltou
Notícia

"Fechei as janelas porque fiquei com medo que ele pudesse entrar": moradora de Tramandaí se encanta com "visita" de elefante-marinho; veja vídeo

O animal, que já havia sido visto na beira da praia, foi localizado desta vez na Avenida Beira Mar, na região central de Tramandaí

Lisielle Zanchettin

