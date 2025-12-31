Verão

Elefante-marinho aparece na beira da praia em Tramandaí

Segundo veterinário do Ceclimar, o animal está saudável e a aparição faz parte dos movimentos esperados para essa época

Lisielle Zanchettin

De Tramandaí

