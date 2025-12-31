Elefante-marinho aparece na beira da praia em Tramandaí

É comum que o animal apareça no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. André Ávila / Agencia RBS

Um elefante-marinho chamou a atenção dos veranistas que aproveitam o feriado de Ano-Novo, em Tramandaí. O animal apareceu na beira da praia ainda na terça-feira (30) e foi localizado fora da faixa de areia nesta quarta (31).

Trata-se de um elefante-marinho macho que habita a região. Essa espécie tem colônias reprodutivas na Argentina. Segundo o médico veterinário do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da UFRGS, Derek Blaese de Amorim, é comum que o animal apareça no litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e do Espírito Santo.

— O animal que está aqui ainda não está na idade reprodutiva e possui uma ótima condição corporal. Ele parou para fazer a troca de pelagem e o processo leva, em média, quatro semanas — explicou o veterinário.

Durante esse período, o elefante-marinho deve fazer o movimento de entrada e saída da água. Também se esperam momentos em que ficará na areia. O veterinário afirma que o animal pode perder peso, o que faz parte da própria biologia. Segundo o veterinário, o comportamento faz parte da espécie, por isso, ele não será retirado do local:

— Não temos por que trazer ele para o centro de reabilitação. É um animal com tamanho bastante grande e esse manejo seria difícil e causaria estresse para ele.

Para evitar que pessoas se aproximem, a região foi isolada. O Comando Ambiental da Brigada Militar de Tramandaí e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.

No final da manhã, o elefante-marinho iniciou o caminho de volta ao mar. Agentes da BM acompanharam o trajeto, afastando o público. Veja no vídeo abaixo.

Orientação

Segundo Amorim, o animal não é agressivo, mas pode se sentir ameaçado. Por isso, a orientação é se manter afastado.