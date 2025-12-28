Desligamento programado de energia em municípios do Litoral Norte provoca reclamação de prefeitura

Duas ruas de Capão da Canoa devem ser afetadas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Dois desligamentos programados pela CEEE Equatorial para obras de melhoria na rede despertaram contrariedade no Litoral Norte. A concessionária, por meio de um comunicado, informou que a energia será desativada temporariamente em uma via de Xangri-lá, na segunda-feira (29), e em duas vias de Capão da Canoa, na segunda e na terça (30).

A prefeitura de Capão da Canoa divulgou uma nota dizendo que foi "surpreendida" pela notícia e que a interrupção poucos dias antes do Ano-Novo traria prejuízos aos comerciantes e aos veranistas que se deslocam à praia para as festas de final de ano. A CEEE argumenta que o desligamento é necessário "o quanto antes" para dar conta do aumento de demanda e vai afetar apenas 340 clientes (veja nota completa ao final da matéria).

De acordo com o aviso da empresa, a suspensão do serviço faz parte do Plano Verão e se destina a melhorar a rede de média tensão no Litoral. Em Xangri-lá, onde a interrupção ocorre pela manhã e à tarde (veja detalhes abaixo), está prevista a instalação de 11 novos postes e a "modernização de cerca de meio quilômetro de rede".

O objetivo, segundo a CEEE, é melhorar a confiabilidade e a disponibilidade de energia da Subestação Móvel de Xangri-lá, implantada justamente para reforçar o abastecimento da região durante o período de maior demanda.

Em Capão, os desligamentos ocorrerão entre o final da manhã e o meio da tarde nos dois dias previstos, o serviço também se destina a qualificar a rede de média tensão. A prefeitura, porém, entende que os trabalhos deveriam ser realizados "após a virada do ano, em momento menos sensível".

A CEEE afirma que está investindo R$ 793,5 mil em um conjunto de cinco obras de melhoria e modernização da rede elétrica. Todas as melhorias previstas, que incluem as obras programadas para segunda e terça, devem beneficiar mais de 45 mil clientes nos dois municípios, e contribuir para uma maior estabilidade no abastecimento.

Como será o desligamento

Capão da Canoa

Dia: segunda-feira (29) e terça (30)

segunda-feira (29) e terça (30) Horário: das 11h às 16h35min

das 11h às 16h35min Locais afetados: Rua Guaraci e Avenida Poty

Xangri-lá

Dia: segunda-feira (29)

segunda-feira (29) Horário: das 8h30min às 11h e das 12h30min às 18h30min

das 8h30min às 11h e das 12h30min às 18h30min Local afetado: RS-407

Em nota, o que diz a CEEE sobre a interrupção

As equipes técnicas da CEEE Equatorial, como parte do seu plano periódico de manutenção, realizam fiscalizações permanentes na rede elétrica, de modo a identificar necessidades de intervenções preventivas e corretivas. Em uma dessas inspeções, realizada recentemente, foi verificada a necessidade de execução de obras de melhorias na rede, que devem ocorrer o quanto antes, de modo a garantir maior confiabilidade e qualidade no fornecimento para os festejos de final e ano, período de maior utilização de energia no litoral.

A iniciativa integra o Plano Operacional da empresa, que constatou um aumento significativo de demanda nas últimas semanas.

As obras em questão afetam cerca de 340 clientes. As informações sobre este e outros desligamentos programados estão disponíveis no site da Distribuidora e também são divulgadas em jornal de grande circulação com no mínimo 72 horas de antecedência.