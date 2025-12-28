Desligamento programado de energia em municípios do Litoral Norte provoca reclamação de prefeitura

Dois desligamentos programados pela CEEE Equatorial para obras de melhoria na rede despertaram contrariedade no Litoral Norte. A concessionária, por meio de um comunicado, informou que a energia será desativada temporariamente em uma via de Xangri-lá, na segunda-feira (29), e em duas vias de Capão da Canoa, na segunda e na terça (30).
A prefeitura de Capão da Canoa divulgou uma nota dizendo que foi "surpreendida" pela notícia e que a interrupção poucos dias antes do Ano-Novo traria prejuízos aos comerciantes e aos veranistas que se deslocam à praia para as festas de final de ano. A CEEE argumenta que o desligamento é necessário "o quanto antes" para dar conta do aumento de demanda e vai afetar apenas 340 clientes (veja nota completa ao final da matéria).
De acordo com o aviso da empresa, a suspensão do serviço faz parte do Plano Verão e se destina a melhorar a rede de média tensão no Litoral. Em Xangri-lá, onde a interrupção ocorre pela manhã e à tarde (veja detalhes abaixo), está prevista a instalação de 11 novos postes e a "modernização de cerca de meio quilômetro de rede".
O objetivo, segundo a CEEE, é melhorar a confiabilidade e a disponibilidade de energia da Subestação Móvel de Xangri-lá, implantada justamente para reforçar o abastecimento da região durante o período de maior demanda.
Em Capão, os desligamentos ocorrerão entre o final da manhã e o meio da tarde nos dois dias previstos, o serviço também se destina a qualificar a rede de média tensão. A prefeitura, porém, entende que os trabalhos deveriam ser realizados "após a virada do ano, em momento menos sensível".
A CEEE afirma que está investindo R$ 793,5 mil em um conjunto de cinco obras de melhoria e modernização da rede elétrica. Todas as melhorias previstas, que incluem as obras programadas para segunda e terça, devem beneficiar mais de 45 mil clientes nos dois municípios, e contribuir para uma maior estabilidade no abastecimento.
Como será o desligamento
Capão da Canoa
- Dia: segunda-feira (29) e terça (30)
- Horário: das 11h às 16h35min
- Locais afetados: Rua Guaraci e Avenida Poty
Xangri-lá
- Dia: segunda-feira (29)
- Horário: das 8h30min às 11h e das 12h30min às 18h30min
- Local afetado: RS-407
Em nota, o que diz a CEEE sobre a interrupção
As equipes técnicas da CEEE Equatorial, como parte do seu plano periódico de manutenção, realizam fiscalizações permanentes na rede elétrica, de modo a identificar necessidades de intervenções preventivas e corretivas. Em uma dessas inspeções, realizada recentemente, foi verificada a necessidade de execução de obras de melhorias na rede, que devem ocorrer o quanto antes, de modo a garantir maior confiabilidade e qualidade no fornecimento para os festejos de final e ano, período de maior utilização de energia no litoral.
A iniciativa integra o Plano Operacional da empresa, que constatou um aumento significativo de demanda nas últimas semanas.
As obras em questão afetam cerca de 340 clientes. As informações sobre este e outros desligamentos programados estão disponíveis no site da Distribuidora e também são divulgadas em jornal de grande circulação com no mínimo 72 horas de antecedência.
A CEEE Equatorial ressalta, ainda, que mantém um canal aberto e permanente de comunicação com as prefeituras, inclusive com profissionais dedicados a prestar atendimento exclusivo a esses órgãos. Nos diversos encontros, o poder municipal é orientado sobre como acessar e obter as informações referentes aos desligamentos programados em cada município da concessão, que são fundamentais para a realização de obras e melhorias, além de modernização na rede elétrica.