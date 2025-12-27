De shows nacionais a queima de fogos: veja atrações do Réveillon no Litoral Norte

Na imagem, como foi a chegada de 2025 em Capão da Canoa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Prefeituras do Litoral Norte preparam festas para o Réveillon aos que querem viver a chegada de 2026 na praia. As atividades incluem shows com artistas nacionais e regionais, além de queima de fogos de artifício à meia-noite.

Todas as atrações são gratuitas e têm classificação livre. Segundo apurou Zero Hora com as prefeituras, a estimativa é de que, juntos, os municípios do litoral norte gaúcho recebam 2,8 milhões de pessoas nas comemorações de Ano-Novo.

Confira as programações

As agendas divulgadas pelas prefeituras estão sujeitas a alterações.

Imbé

A prefeitura decidiu não fazer queima de fogos "em empatia aos idosos, animais e autistas". A programação prevê shows no centro da cidade e na praia de Mariluz. Foram investidos R$ 128 mil nos eventos, com expectativa de receber 300 mil visitantes.

Centro (Praça Lourdes Rodrigues)

20h – DJ Jacson Garcia

21h – Dahdi 10

0h – Banda Fama Festa Showw

Praia de Mariluz (Avenida Mariluz)

21h – DJ Aninha

22h – Lili Fernandes e Banda

Capão da Canoa

Haverá queima de fogos de artifício, com duração de 15 minutos. Os shows estão marcados para o Largo do Baronda, no centro da cidade, além dos distritos de Curumim, Arroio Teixeira e Capão Novo. A prefeitura investiu R$ 474 mil na estrutura e nos shows para o evento, que deve chegar à marca de 1 milhão de visitantes.

Centro (Largo do Baronda)

21h – DJ ainda não divulgado

0h – Espetáculo pirotécnico

0h15min – Exaltasamba

Curumim (Av. Aimoré com a Rua Guaicurus)

00h01min – Bernardo Fortes e Banda

Arroio Teixeira (Espaço Cultural e Gastronômico Girasoles)

00h01 – Banda Trevoah

Capão Novo (calçadão beira-mar, próximo ao Redondão)

00h01 – Grupo Relax

Palmares do Sul

A prefeitura investiu em uma bateria de fogos luminosos à meia-noite, com expectativa de reunir 15 mil pessoas. O investimento foi na casa dos R$ 130 mil.

Palco da Avenida dos Bancários

23h – Júnior & Cézar

1h – Luiz Henrique & Renan

Tramandaí

A prefeitura investiu R$ 1,2 milhão para realizar um evento à beira-mar que celebrará a chegada de 2026, com projeção de reunir 500 mil pessoas.

A programação inclui a queima de fogos de artifício à meia-noite e apresentações musicais.

Avenida Rubem Berta, com a beira-mar

21h – DJ a ser confirmado

23h30min – Marcos & Belutti

1h – DJ a ser confirmado

Torres

A prefeitura programou atividades musicais entre 20h do dia 31 de dezembro e a madrugada de 1º de janeiro. A estimativa é de que 800 mil pessoas participem da festividade, que terá a tradicional queima de fogos para receber 2026.

Palco na Praia Grande, centro

20h – Baile do LG – Groove da Virada

21h30min – Aperte o Play

23h – Luiza Barbosa

0h – Jeito Moleque (show da virada)

Encerramento – DJ Vidal

Arroio do Sal

Para comemorar a chegada do novo ano, a prefeitura preparou uma programação com atrações e queima de fogos em três pontos da cidade. São aguardados 40 mil visitantes.

Praça do Farol

22h – Grupo Novo Astral

23h20min - DJ Cabeção

1h – DJ Frontier

Balneário Areias Brancas

22h – Grupo Barbarella

Balneário Atlântico

22h – DJ Urso Gaúcho

Balneário Pinhal

O município terá apresentações locais durante a noite de 31 de dezembro e um show pirotécnico na virada. A projeção é de reunir até 180 mil pessoas no evento no centro da cidade e no distrito de Magistério.

Pinhal Sede (centro)

23h – Capu

0h30min – Banda Montagem

Praia de Magistério

23h – Leo Rosa

0h15min – Carluz Freitas e Sus Hermanos

2h – Leo Rosa

Osório

A festa da virada será na Avenida Beira-Mar, em Atlântida Sul, com um palco que será montado para a realização de três shows. A ideia é receber entre 10 a 20 mil pessoas.

Os R$ 80 mil destinados para a festa são de uma parceria com o governo do Estado, pelo programa Gira Cultural. Não haverá fogos.

Avenida Beira-Mar, em Atlântida Sul

19h – Banda Nossa Raiz

22h – Tributo à Rita Lee Tutti-Frutti com Adriele Sperandir e Banda

0h – Banda Saldanha

Cidreira

No município, o Ano-Novo será celebrado na Concha Acústica, com duas atrações: