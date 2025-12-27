De shows nacionais a queima de fogos: veja atrações do Réveillon no Litoral Norte

Prefeituras do Litoral Norte preparam festas para o Réveillon aos que querem viver a chegada de 2026 na praia. As atividades incluem shows com artistas nacionais e regionais, além de queima de fogos de artifício à meia-noite.
Todas as atrações são gratuitas e têm classificação livre. Segundo apurou Zero Hora com as prefeituras, a estimativa é de que, juntos, os municípios do litoral norte gaúcho recebam 2,8 milhões de pessoas nas comemorações de Ano-Novo.
Confira as programações
As agendas divulgadas pelas prefeituras estão sujeitas a alterações.
Imbé
A prefeitura decidiu não fazer queima de fogos "em empatia aos idosos, animais e autistas". A programação prevê shows no centro da cidade e na praia de Mariluz. Foram investidos R$ 128 mil nos eventos, com expectativa de receber 300 mil visitantes.
Centro (Praça Lourdes Rodrigues)
- 20h – DJ Jacson Garcia
- 21h – Dahdi 10
- 0h – Banda Fama Festa Showw
Praia de Mariluz (Avenida Mariluz)
- 21h – DJ Aninha
- 22h – Lili Fernandes e Banda
Capão da Canoa
Haverá queima de fogos de artifício, com duração de 15 minutos. Os shows estão marcados para o Largo do Baronda, no centro da cidade, além dos distritos de Curumim, Arroio Teixeira e Capão Novo. A prefeitura investiu R$ 474 mil na estrutura e nos shows para o evento, que deve chegar à marca de 1 milhão de visitantes.
Centro (Largo do Baronda)
- 21h – DJ ainda não divulgado
- 0h – Espetáculo pirotécnico
- 0h15min – Exaltasamba
Curumim (Av. Aimoré com a Rua Guaicurus)
- 00h01min – Bernardo Fortes e Banda
Arroio Teixeira (Espaço Cultural e Gastronômico Girasoles)
- 00h01 – Banda Trevoah
Capão Novo (calçadão beira-mar, próximo ao Redondão)
- 00h01 – Grupo Relax
Palmares do Sul
A prefeitura investiu em uma bateria de fogos luminosos à meia-noite, com expectativa de reunir 15 mil pessoas. O investimento foi na casa dos R$ 130 mil.
Palco da Avenida dos Bancários
- 23h – Júnior & Cézar
- 1h – Luiz Henrique & Renan
Tramandaí
A prefeitura investiu R$ 1,2 milhão para realizar um evento à beira-mar que celebrará a chegada de 2026, com projeção de reunir 500 mil pessoas.
A programação inclui a queima de fogos de artifício à meia-noite e apresentações musicais.
Avenida Rubem Berta, com a beira-mar
- 21h – DJ a ser confirmado
- 23h30min – Marcos & Belutti
- 1h – DJ a ser confirmado
Torres
A prefeitura programou atividades musicais entre 20h do dia 31 de dezembro e a madrugada de 1º de janeiro. A estimativa é de que 800 mil pessoas participem da festividade, que terá a tradicional queima de fogos para receber 2026.
Palco na Praia Grande, centro
- 20h – Baile do LG – Groove da Virada
- 21h30min – Aperte o Play
- 23h – Luiza Barbosa
- 0h – Jeito Moleque (show da virada)
- Encerramento – DJ Vidal
Arroio do Sal
Para comemorar a chegada do novo ano, a prefeitura preparou uma programação com atrações e queima de fogos em três pontos da cidade. São aguardados 40 mil visitantes.
Praça do Farol
- 22h – Grupo Novo Astral
- 23h20min - DJ Cabeção
- 1h – DJ Frontier
Balneário Areias Brancas
- 22h – Grupo Barbarella
Balneário Atlântico
- 22h – DJ Urso Gaúcho
Balneário Pinhal
O município terá apresentações locais durante a noite de 31 de dezembro e um show pirotécnico na virada. A projeção é de reunir até 180 mil pessoas no evento no centro da cidade e no distrito de Magistério.
Pinhal Sede (centro)
- 23h – Capu
- 0h30min – Banda Montagem
Praia de Magistério
- 23h – Leo Rosa
- 0h15min – Carluz Freitas e Sus Hermanos
- 2h – Leo Rosa
Osório
A festa da virada será na Avenida Beira-Mar, em Atlântida Sul, com um palco que será montado para a realização de três shows. A ideia é receber entre 10 a 20 mil pessoas.
Os R$ 80 mil destinados para a festa são de uma parceria com o governo do Estado, pelo programa Gira Cultural. Não haverá fogos.
Avenida Beira-Mar, em Atlântida Sul
- 19h – Banda Nossa Raiz
- 22h – Tributo à Rita Lee Tutti-Frutti com Adriele Sperandir e Banda
- 0h – Banda Saldanha
Cidreira
No município, o Ano-Novo será celebrado na Concha Acústica, com duas atrações:
- 23h – DJ Diguinho
- 0h – Grupo do Bola