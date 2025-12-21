Conhecido pelo mar chocolatão, litoral do RS tem praia apelidada de "Caribe gaúcho"; saiba onde fica

Pontal do Bojuru ganhou apelido de "Caribe gaúcho". RBS TV / Reprodução

Nem só de mar "chocolatão" e ventania é feito o litoral do Rio Grande do Sul. No trecho entre São José do Norte e Cidreira, paisagens pouco conhecidas revelam cenários paradisíacos, aventuras e experiências únicas. Levando em conta esses elementos, uma das praias até ganhou o apelido de "Caribe gaúcho".

É no Pontal do Bojuru que os turistas se surpreendem: são quilômetros de areia branca, coqueiros e a Lagoa dos Patos dos dois lados da península.

— Um lugar que ninguém pode deixar de conhecer, lindo, magnífico, de natureza exuberante — descreve o empresário Marco Antonio da Rocha.

O acesso começa pela BR-101 e depois vira uma aventura por quase uma hora de trechos de campo e areia, dentro de uma propriedade particular, até chegar ao local. O passeio, feito com veículo 4x4, custa em média R$ 800 para quatro pessoas.

— É um local muito bonito. Em algumas épocas do ano, a água fica mais barrenta, mas, em outras, ela tem uma coloração bem clarinha, por isso o pessoal apelidou carinhosamente o local — explica Marcelo Genro, funcionário da agência que organiza os passeios.

Para chegar ao fim da península, é preciso disposição para caminhar dentro e fora da água. E vale a pena, segundo o diretor industrial Eduardo Kuhn:

— O lugar é espetacular, é a primeira vez que a gente está chegando aqui, estou muito impressionado.

Dunas e lagoas

"Lençóis Cidreirenses" têm passeios por dunas e lagoas. RBS TV / Reprodução

Em Cidreira, a aventura começa na lagoa com o nome da cidade. De lá, são 20 minutos de navegação até o local conhecido como "Lençóis Cidreirenses", com passeios que custam R$ 99 por pessoa e duram cerca de uma hora.

A dica é preparar o protetor solar e o chapéu e aproveitar o cenário de tirar o fôlego: dunas, lagoas e céu se misturam em horizontes que mudam a cada dia.

— O percurso é tranquilo, balança, a gente se molha, mas é divertido. Hoje, com vento, a ida é mais difícil, mas a volta é surfando a onda — conta Harrison Vianna, sócio da Ecolagoas, empresa que organiza os passeios.

Para ele, o local é um tesouro escondido:

— É uma beleza natural incomparável, muito perto do nosso cotidiano. A gente conhece o mundo inteiro e não conhece uma coisa tão bonita do lado de casa.

Serviço