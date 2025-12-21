Verão

Paraíso escondido
Conhecido pelo mar chocolatão, litoral do RS tem praia apelidada de "Caribe gaúcho"; saiba onde fica

Trecho entre São José do Norte e Cidreira tem paisagens pouco conhecidas e cenários paradisíacos

Cristiano Dalcin

