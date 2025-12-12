Boletim de balneabilidade aponta praias próprias para banho no RS; confira quais locais evitar

Praias de Capão da Canoa estão próprias para banho. Duda Fortes / Agencia RBS

O primeiro boletim do Programa Balneabilidade desta temporada de verão, divulgado nesta sexta-feira (12), revelou que pelo menos 85 pontos do litoral gaúcho estão próprios para banho.

De acordo com o resultado, 33 praias avaliadas no Litoral Norte estão aptas. Nos outros locais analisados — incluindo o Litoral Sul, o Litoral Médio e os balneários do interior —, 52 apresentam condições favoráveis e 11 são considerados impróprios.

Praias de Capão da Canoa, Cidreira e Balneário Pinhal, por exemplo, são adequadas para os banhistas aproveitarem o verão. Confira aqui a lista completa de locais aptos para banho.

Locais impróprios para banho:

Barra do Ribeiro - Praia da Picada – Lago Guaíba Nova Palma - Balneário Atílio Aléssio - Rio Soturno Pelotas - Santo Antônio - Rua Bagé Pelotas - Totó Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção Pelotas - Santo Antônio - Rua São José do Norte Pelotas - Valverde - Trapiche Piratini - Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini Santa Maria - Balneário Passo do Verde - Rio Vacacaí Santiago - Balneário Distrito de Ernesto Alves - Rio Jaguarizinho Tapes - Balneário Rebelo

Programa Balneabilidade

O Programa Balneabilidade, realizado anualmente desde 1979, avalia se os locais estão próprios ou impróprios para banho e é divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Neste verão, serão analisados 96 pontos em 45 municípios — três a mais que no ano passado. Os novos locais são a Lagoa Rondinha, em Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, em Piratini.

Os resultados serão divulgados semanalmente, sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, além de placas instaladas nos pontos monitorados. O aplicativo do programa deve retomar as atualizações a partir de 19 de dezembro. A operação segue até 27 de fevereiro, com boletins publicados ao longo de 12 semanas.

Como é feito o monitoramento

As coletas começaram em 10 e 11 de novembro. No Litoral Norte e Médio, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 34 pontos de água salgada analisados. As amostras são recolhidas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte da Fepam e enviadas para exames microbiológicos no laboratório da fundação, em Porto Alegre. Em outras regiões, incluindo lagoas e balneários do Litoral Sul, o trabalho conta com apoio da Corsan e do Sanep.

Critérios de classificação

A qualidade da água é definida com base na presença da bactéria Escherichia coli, conforme normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Um ponto é considerado impróprio se, em cinco semanas de análise, duas ou mais amostras apresentarem mais de 800 unidades de E.coli, ou se a última coleta superar 2.000 unidades. Em locais como Pelotas, Tapes, Osório, São Lourenço do Sul, Barra do Ribeiro e Arambaré, também é monitorada a concentração de cianobactérias, que não pode ultrapassar 50 mil células.

Recomendações aos banhistas:

O primeiro boletim do Programa Balneabilidade indica que a Praia do Cassino, em Rio Grande, apresenta qualidade sanitária adequada para banho. Apesar disso, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) alerta para riscos em áreas com acúmulo de lodo, especialmente nos trechos próximos às ruas Buenos Aires, do Riacho e Farroupilha. Confira outros alertas: