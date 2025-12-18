Balneário Camboriú vai proibir a prática de nudismo na Praia do Pinho, diz prefeitura

Decreto ainda não foi formalmente assinado. Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú / Divulgação

A Praia do Pinho, em Balneário Camboriú (SC), é reconhecida como a primeira praia naturista do Brasil. De acesso fácil, o local ganhou projeção internacional pela prática do nudismo, mas pode perder essa classificação após a prefeitura anunciar a intenção de proibir a atividade e revogar a autorização vigente.

Em comunicado, a Federação Brasileira de Naturismo (FBrN) declarou "preocupação e pesar" diante da decisão. Segundo a entidade, a praia representa "um marco histórico do naturismo brasileiro, com reconhecimento nacional e internacional, que por décadas simbolizou um espaço de convivência respeitosa, liberdade responsável e conexão consciente com a natureza".

A informação foi anunciada na quarta-feira (17), com a justificativa de que o local teria deixado de cumprir o propósito de praia naturista e estaria sendo utilizado para a prática de atos ilícitos e crimes sexuais.

O decreto, que ainda não foi formalmente assinado, foi apresentado às associações de moradores das praias agrestes e às forças de segurança.

Sobre a praia

Com aproximadamente 500 metros de extensão, o balneário está localizado entre as praias de Laranjeiras e do Estaleirinho. Com areia clara e de granulação média, o acesso ao local se dá pela Avenida Rodesindo Pavan.

Além da faixa de areia e do mar de águas tranquilas, a praia conta com pousada, restaurantes e estacionamento privativo. No entorno, os visitantes podem apreciar costões rochosos e áreas preservadas de Mata Atlântica.

A Praia do Pinho ganhou destaque em todo o país após a publicação da reportagem "Todo mundo nu em Camboriú", em uma revista de circulação nacional, no ano de 1984. Dois anos depois, em 1986, cerca de 25 praticantes do nudismo foram detidos no local.

De acordo com a Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), o naturismo é um estilo de vida em harmonia com a natureza, que envolve o nudismo coletivo com o objetivo de promover o respeito mútuo e a preservação ambiental.

Revogação

A prática do naturismo na Praia do Pinho está prevista no Plano Diretor do município, em vigor desde 2006. No entanto, segundo a prefeitura de Balneário Camboriú, a proposta do novo Plano Diretor, atualmente em debate, não contempla a destinação de praias da cidade para o naturismo.

Em nota, a administração municipal informou que o decreto anunciado na quarta-feira só será publicado e passará a ter validade após a sanção da lei que instituirá o novo Plano Diretor, que ainda será votado pela Câmara de Vereadores.