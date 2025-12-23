Após proibição de nudismo em Balneário Camboriú, homem é detido sem roupa na praia do Pinho

Prática de naturismo no Pinho foi extinta pela prefeitura; local era referência mundial Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú / Divulgação

Um homem foi detido nesta terça-feira (23) em Balneário Camboriú após descumprir o decreto que revogou a prática do naturismo na Praia do Pinho, considerada a primeira de nudismo no Brasil. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de desobediência no local e levou para a delegacia o homem em estado total de nudez. Ele não teve sua identidade revelada.

O relatório da PM detalha que, na segunda-feira (22), o homem estava na área externa de uma barraca de camping, exposto à visualização de outras pessoas. Ele não cumpriu o pedido dos policiais para se vestir. As informações são do g1.

O que aconteceu

Conforme o relatório da polícia, "o homem passou a questionar a atuação policial, manteve comportamento exaltado e recusou-se reiteradamente a cumprir as determinações, sendo necessária a contenção e o uso de algemas, a fim de restabelecer a ordem e garantir o cumprimento da lei".

Na delegacia, foi redigido um termo circunstanciado contra o cidadão. O termo é uma medida aplicada em casos de delitos com menor potencial ofensivo.

Por que a Praia do Pinho teve o nudismo proibido?

O decreto que proíbe a prática de nudismo na região foi publicado na última sexta-feira (19) e antecipa as regras do novo Plano Diretor de Balneário Camboriú, também aprovado na data e que deve entrar em vigor em até três meses.

O Plano Diretor vigente, de 2006, permitia a prática de naturismo na Praia do Pinho, mas a autorização foi revogada em 2025. Como justificativa, o município afirmou que, ao longo dos anos, o local deixou de ser usado para naturismo e passou a ser cenário de "atos ilícitos e crimes sexuais".

Confira o posicionamento do município

Em nota, a prefeitura de Balneário Camboriú informou que a mudança "atende" diversas frentes que já pediam pela revogação da autorização na Praia do Pinho.