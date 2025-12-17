Após atraso por suspensão de edital, quiosques nas praias de Torres devem abrir em janeiro

37 vagas foram abertas para pontos comerciais na Praia Grande. Camila Hermes / Agencia RBS

Turistas que forem passar o verão em Torres, no Litoral Norte, terão de esperar até janeiro para comprar comidas ou alugar cadeiras nos quiosques da beira da praia.

Essa é a previsão da Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria e Comércio da cidade, que não informa uma data específica para a abertura dos pontos comerciais.

Com um total de 67 vagas, o edital lançado pelo poder público em novembro buscava contratar 40 quiosques para venda de lanches e bebidas e 25 para o aluguel de cadeiras e guarda-sóis.

Ainda, há duas vagas para quiosques especiais na Praia Grande, que deverão realizar pelo menos um show com música ao vivo ou DJ em todos os fins de semana da temporada.

A disputa terminou no fim de novembro e está em fase de recursos. A arrecadação total da prefeitura é estimada em R$ 1,5 milhões.

Os comércios serão abertos somente depois do início da temporada de veraneio por conta da suspensão do edital anterior, em outubro. Segundo o prefeito Delci Dimer, foram identificadas irregularidades naquele processo.

A situação foi motivo da abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Vereadores de Torres, que ainda não foi concluída.

Onde estarão os quiosques

O plano prevê a implementação de 67 quiosques. No entanto, 14 vagas não estão preenchidas, segundo a ata de vencedores. A definição final de ocupação ocorre após encerrada a etapa de recursos.

Entre locais de venda de lanches e bebidas e de aluguel de cadeiras e guarda-sóis, o edital prevê:

37 quiosques na Praia Grande — dois da modalidade especial, que deve promover shows periodicamente. Três vagas não foram preenchidas, conforme a ata de vencedores

— dois da modalidade especial, que deve promover shows periodicamente. Três vagas não foram preenchidas, conforme a ata de vencedores 8 quiosques na Praia da Cal

6 quiosques na Prainha

5 quiosques na Guarita

2 quiosques em Itapeva — uma vaga não foi preenchida

As praias Lagoa Jardim, Gaúcha, Webber, Estrela do Mar e Real tinham vagas na concorrência, mas não houve registro de vencedores. A praia de Paraíso teve um lote preenchido, ainda aguardando homologação.

Os contratos são válidos por cinco anos, durante os quais há funcionamento obrigatório dos quiosques entre 15 de dezembro e 15 de março.