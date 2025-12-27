Água cristalina arranca elogios de banhistas no litoral norte do RS

Banhistas do Litoral Norte do Estado têm observado o mesmo fenômeno no início do verão: mar translúcido, que em nada lembra o chocolatão típico das praias gaúchas. Neste sábado (27), Zero Hora esteve em Capão da Canoa e Torres, dois dos principais destinos da região.

“Caribe gaúcho” é um dos elogios à tonalidade da água entre os veranistas.

— Uma vez por ano venho curtir esta maravilha. Em outros momentos, era aquele chocolatão. Hoje a água está limpa, clara, linda — disse Samuel Ribeiro, 54 anos, morador de Caxias do Sul, na Serra.

Segundo especialistas, a cor da água não tem relação com poluição. Ou seja, estar mais escura não significa a presença de sujeira. O que causa o fenômeno são características da costa gaúcha, como acúmulo de algas e sedimentos.

A quantidade de chuva e a direção do vento são fatores que também influenciam na tonalidade.

Por isso, Diego Caiaffo, 40 anos, que visita Torres há mais de duas décadas, não se disse surpreso com a cor da água neste sábado.

— Todo ano fica alguns dias assim. Nesta semana, é o terceiro dia consecutivo que o mar está desse jeito. A água está geladinha no primeiro impacto, depois fica excelente — disse o motorista, que mora em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

O primeiro banho de mar aos 56

Mathias e a esposa Gislaine Flores moram em Santo Antônio das Missões. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A manhã em Torres teve temperatura na casa dos 28°C, com pouco vento e bastante nebulosidade, que escondia o sol. Foi em um contexto assim que Mathias Klein Lourenço, 56 anos, visitou a praia pela primeira vez.

— Foi uma emoção muito grande ver essa imensidão que não tem fim. Não sei por que não tinha vindo ainda. Vim para cá porque falaram que é bom — disse o morador de Santo Antônio das Missões, no noroeste do Estado.

O aposentado entrou algumas vezes no mar com a esposa e a enteada, com quem passará o Réveillon em Torres: