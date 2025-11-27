Com reajuste de até 30%, aluguéis de temporada no Litoral Norte têm procura menor que em 2024

O setor imobiliário do litoral gaúcho espera que a procura aumente a partir de dezembro. Duda Fortes / Agencia RBS

O mercado de aluguéis de temporada no Litoral Norte iniciou a temporada de verão com aumento nas diárias e procura mais fraca do que a registrada em 2024. Corretores e representantes do setor gaúcho estimam reajustes que variam entre 10% e 30%, conforme o tipo de imóvel, a estrutura e a localização.

O delegado do Sindicato da Habitação do RS (Secovi/RS), Marcelo Callegaro, calcula que a procura esteja cerca de 20% abaixo do registrado na temporada passada:

— Até o presente momento, não está tendo tanta procura como nos anos anteriores. Ano passado foi um boom muito grande, inclusive em razão da enchente.

Ainda assim, Callegaro avalia que a tendência é de crescimento a partir de dezembro. Ele ressalta que muitos proprietários estão apenas recompondo preços represados na última temporada, quando parte dos reajustes foi adiada.

— Um aumento em torno de 10% é razoável. Mas quando chega a 20% ou 30%, dificulta bastante a locação — analisa.

Reajuste geral

Imobiliárias que permitem o parcelamento em até seis vezes têm registrado melhor desempenho do que aquelas que trabalham no modelo tradicional, com pagamento dividido apenas entre a reserva e a entrada no imóvel.

Em Tramandaí, a corretora Danúbia Firme afirma que houve um aumento generalizado nos preços e uma redução na demanda em relação ao ano passado.

Os valores das diárias variam conforme o perfil do imóvel: apartamentos de um dormitório partem de R$ 300; unidades de dois dormitórios, de R$ 350; e os de três dormitórios começam em R$ 450. Já as casas mais simples têm diárias a partir de R$ 400.

Segundo ela, os reajustes acompanham a tendência regional, ficando entre 10% e 30%.

— Mas a procura diminuiu em relação ao ano passado — observa.

Já Nova Tramandaí, bairro balneário de Tramandaí, segue como uma das áreas mais procuradas para locações familiares. O corretor Reginaldo Medeiros explica que, na alta temporada – de 15 de dezembro a 10 de janeiro, além da semana de Carnaval – as casas de três ou mais dormitórios variam de R$ 800 a R$ 1.000 por diária. Nos demais períodos do verão, os valores ficam entre R$ 500 e R$ 700.

Leia Mais Balneários da Zona Sul se preparam para o veraneio

Medeiros acrescenta que locações acima de 30 dias costumam permitir descontos negociados diretamente com os proprietários. A ocupação máxima também é definida em contrato, com casas de três dormitórios comportando entre seis e oito pessoas.

— Também houve aumento nos ganhos. Basicamente, esse reajuste é geral. Mas isso não inibe ninguém de buscar cada vez mais o seu refúgio, o seu canto para curtir com a família e aproveitar as belas praias do nosso litoral — pondera.

Para Callegaro, o cenário econômico também segue como fator determinante no ritmo das reservas. Ele lembra que a inadimplência das famílias no Rio Grande do Sul gira em torno de 40%, com dívida média próxima de R$ 7 mil, o que impacta diretamente a decisão de viajar. Ainda assim, o setor espera uma melhora no início de janeiro, período historicamente mais aquecido.

Alta procura na rede hoteleira

Já a rede hoteleira do Litoral Norte projeta uma das temporadas mais movimentadas dos últimos anos. O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares estima que 80% dos 22 mil leitos já estejam reservados para janeiro e fevereiro, enquanto o Réveillon já ultrapassa 90% de ocupação antecipada.

— Nós já estamos tanto com janeiro quanto fevereiro praticamente lotados, e o Réveillon chegou a 90% desde agosto — afirma a presidente da entidade, Ivone Ferraz.

Segundo o sindicato, a volta consistente dos turistas argentinos fez com que muitos brasileiros antecipassem as reservas. A entidade afirma ainda que as diárias tiveram reajuste médio de 10% a 15%, impulsionadas pelo aumento nos custos de energia, combustível, mão de obra e alimentos – alguns itens mais do que dobraram de preço em relação ao ano passado.