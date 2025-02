Dona Walterlina Porto da Silva, que completará cem anos no próximo dia 26, viveu um momento especial na semana passada.

Na quinta-feira (6), após uma espera centenária, tomou coragem e decidiu entrar no mar para se banhar pela primeira vez na vida. A moradora do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, estava de férias na companhia de familiares em Tramandaí, no Litoral Norte.

— A experiência que tive foi ótima. Já andei por muitas praias, mas nunca tinha tomado um banho. Tinha medo do mar — conta dona Walterlina, que nasceu em Taquari, na região central do Estado.

A idosa pratica academia duas vezes por semana e não tem limitações. Ela ingressou no mar sentada em uma cadeira anfíbia conduzida por um técnico (leia mais abaixo sobre o serviço oferecido pelo Sesc/RS). Era a primeira vez dela também em Tramandaí.

— Estou nervosa, alegre, não sei como explicar. Estou sentindo alegria por ter tomado não só um, mas dois banhos — comenta a viúva, que também morou durante 40 anos em Brasília.

Nascida em 26 de fevereiro de 1925, a idosa sempre foi uma dona de casa habilidosa nos trabalhos manuais, no auxílio das atividades domésticas e na preparação de quitutes. Foi casada durante 46 anos, mas não teve filhos — o motivo foi que o marido já falecido, na época viúvo do casamento anterior, tinha cinco.

Segredos da longevidade

Questionada sobre o segredo de chegar com saúde e sem limitações aos cem anos, ela compartilha alguns hábitos e características pessoais:

— O segredo é que sempre fui muito calma, não me estresso com muita coisa. Me alimento bem, tenho muito carinho da minha família e sempre fiz academia.

Para quem também hesita em entrar no mar por receio, a sugestão da idosa é procurar o serviço de cadeira anfíbia à beira-mar.

— A água estava boa, muito boa — vibra. — Com certeza, vou repetir a dose no próximo veraneio.

Orgulho dos familiares

O banho de dona Walterlina, que mora na companhia da sobrinha Ivone Fernandes, 75, a quem considera como filha, e das sobrinhas-netas, encheu de orgulho os familiares.

A neta e professora Luciana Fernandes, 48, acompanhou a experiência da avó na tarde da semana passada.

— Antes, ela molhava os pés, mas não tinha segurança de entrar no mar. Tinha medo — diz sobre os receios da parente agora deixados no passado.

Acessibilidade

A família teve conhecimento das cadeiras anfíbias em função da situação do pai de Luciana — Marco Antônio Vieira Fernandes, 77 —, que teve um acidente vascular cerebral (AVC) há uma década e precisou do equipamento para chegar do calçadão de Tramandaí até a faixa de areia.

— Era muito difícil chegar do calçadão até a beira do mar, não tem acessibilidade. Não tem nenhuma entrada a que a gente consegue chegar de carro e a cadeira estar lá — relata.

A docente conta que teve dificuldades de achar a cadeira para conduzir o pai até a areia. Foi naquela ocasião que descobriu as cadeiras anfíbias do Sesc/RS, recurso utilizado agora por dona Walterlina.

— Quando ela tomou o banho na cadeira, isso deu muita segurança para a minha avó. Ela conseguiu molhar o corpo inteiro — orgulha-se.

Como funciona o banho assistido

Os banhos assistidos com as cadeiras anfíbias são gratuitos e voltados para pessoas com dificuldade de mobilidade, como idosos e deficientes físicos.

Os usuários são levados e acompanhados por um técnico, que garante a segurança e o acesso da pessoa ao mar.

Além de Tramandaí, o serviço é disponibilizado em Torres, Quintão (Palmares do Sul), Balneário Pinhal, Laranjal (Pelotas) e Barrinha (São Lourenço do Sul).

Veja os dias e horários do serviço: