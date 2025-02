Surfista constrói piscina com ondas artificiais em Tramandaí e ganha mais de 300 mil seguidores em redes sociais

Imagine não depender do mar nem das condições de vento para pegar ondas. É o sonho de muito surfista. João Francisco, 28 anos, decidiu colocar em prática a ideia: construir uma piscina particular com ondas artificiais.

Quando começou, o surfista não tinha conta no Instagram. Durante o processo, abriu A Nossa Onda, que leva o nome do projeto, e postou alguns vídeos. Para sua surpresa ganhou mais de 300 mil seguidores em questão de poucos dias.

Além disso, também bolou nas postagens uma espécie de assinatura pessoal — dar pulinhos de lado abrindo os braços e as pernas ao mesmo tempo conforme a construção avançava.

Com a ajuda de apoiadores, da família e de outros praticantes do esporte, além de engenheiros mecânicos, ambientais e civis, transformou o projeto em realidade em um terreno privado da zona rural de Tramandaí, no Litoral Norte.

— Sou surfista desde que nasci e sempre acompanhei essa indústria de piscina com ondas — afirma Chico, como é conhecido em Tramandaí, onde vive.

— É uma mina de ouro. A questão é saber quem vai cavar essa mina junto — acrescenta, entusiasmado.

A piscina tratada por Francisco como "um protótipo em escala real" conta com 40 metros de comprimento por 15m de largura. A parte mais funda tem cerca de 1,80m. O espaço suporta 500 metros cúbicos de água. Um reservatório natural de água da chuva, localizado ao lado da piscina, serviu para enchê-la.

Segundo o autor da ideia, vários motivos contribuíram para a decisão de construir uma piscina com ondas artificiais — as características do mar da costa gaúcha seria um dos principais.

De acordo com sua avaliação, o mar nem sempre oferece a situação ideal para os surfistas, que acabam procurando melhores picos em outros Estados.

— O apoio familiar e dos amigos foi muito importante. Foi uma decisão de vida meter a cara. Eu não estava abrindo um surf park. Estava fazendo um primeiro projeto de modelo meu — compartilha.

Como o sonho virou realidade

O terreno privado foi cedido por um apoiador. Foi preciso obter autorização ambiental junto à prefeitura e, na sequência, começou a escavação do solo em setembro de 2024. O trabalho para cavar demorou cerca de dois meses.

— Começamos os primeiros testes usando uma caminhonete para puxar a chapa. Não tinha força. Depois tentamos um trator, que tinha força mas não possuía velocidade para puxá-la. Fomos para o caminhão, mas ele patinava muito — relembra sobre as tentativas fracassadas.

Mas os trabalhos seguiam adiante e ninguém pensava em desistir. Cerca de 10 pessoas o ajudavam de forma mais direta.

— Quando conseguimos ter força e velocidade, aí arrebentava o cabo de aço. Melhoramos a pista e um dia, quando estava escurecendo, conseguimos criar a primeira onda — orgulha-se.

Nesse dia, o surfista correu para pegar a prancha e ver se seria bem-sucedido no teste. Mas a sorte não sorriu para ele. As ondas tinham cerca de 30 centímetros de altura, o que era muito pouco.

— No fim não consegui surfar nela. Estava pequena. Tinha de regular a altura da água e o volume da piscina — explica.

Houve outros testes até que, enfim, o surfista e os amigos conseguiram surfar na piscina de ondas artificiais em novembro de 2024.

Chico explica que seguiu três pilares para tirar o projeto do papel:

Escavar uma piscina revestida por lona como se fosse um açude

Ter um sistema de trilho onde se desloca uma chapa responsável por formar essa onda

Possuir um sistema de guincho que puxe essa chapa. No final, foi utilizado um caminhão para puxar.

Leia Mais Conheça os lençóis mostardenses, paraíso natural inexplorado no litoral do RS

Meta ainda mais audaciosa

Após os testes, o surfista decidiu esvaziar a piscina. Quando a reportagem de Zero Hora esteve no local só era possível ver o buraco tapado com lona preta e os equipamentos utilizados para fazer as ondas.

— A piscina de ondas é uma oportunidade muito grande e uma necessidade dos surfistas. Para a onda ser maior a piscina precisa crescer. A minha meta agora é fazer uma nova piscina buscando atingir a durabilidade e a automação desse projeto — planeja, dizendo que pretende fazer uma com cem metros de extensão.

O surfista estima que tudo tenha custado em torno de R$ 50 mil e reconhece que usou material de baixa qualidade e não tinha conhecimento técnico quando começou. O dinheiro foi pago por ele e pelos apoiadores do projeto. Não há patrocinadores ou empresários envolvidos na construção.

Questionado se pretende abrir o espaço para o público quando o projeto estiver consolidado, Chico revela que não definiu nada sobre como a piscina será explorada comercialmente.

Leia Mais Na calmaria de Imara: como é veranear em um balneário pequeno do litoral norte do RS

— Meu objetivo é facilitar o acesso ao surfe e democratizar o esporte — diz, dando o tradicional pulinho dentro da piscina vazia.

Ele fala, ainda, sobre como seria o funcionamento do espaço:

— Calculo que seis pessoas ao mesmo tempo poderiam surfar. Porém, esse projeto possibilita fazer ondas para os dois lados, quando um surfista vai e outro volta e com tamanhos diferentes.