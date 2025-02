O último sentinela dos mares: conheça o Farol do Chuí

Farol tem quase 115 anos de existência. Camila Hermes / Agencia RBS

Localizado no município de Santa Vitória do Palmar, a cerca de 540 quilômetros de Porto Alegre, o Radiofarol Chuí é considerado o último sentinela dos mares do Brasil. A estrutura dentro de um perímetro militar fica bem na fronteira com o Uruguai.

Importante auxílio à navegação, o farol mais ao sul do país também abriga muita história. São quase 115 anos de existência.

Atualmente, moram no Farol do Chuí três militares junto de suas famílias. Eles são responsáveis por garantir o funcionamento adequado do local enquanto também desenvolvem outras atividades.

Zero Hora passou uma noite no local e, em um especial digital, conta as histórias do lugar e de quem, com orgulho, o mantém cumprindo sua missão: auxiliar aqueles que navegam pelo Oceano Atlântico. Clique aqui para ler o especial.