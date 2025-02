Gaúchos "invadem" praia de Santa Catarina e se tornam maioria da população

Balneário Arroio do Silva fica no Litoral Sul Catarinense. Prefeitura de Balneário Arroio do Silva / Reprodução

Localizada no sul de Santa Catarina, Balneário Arroio do Silva atrai veranistas em busca de tranquilidade. O destino se tornou popular especialmente entre famílias gaúchas e as pessoas com mais de 60 anos.

Na cidade, 83% dos moradores são naturais do Rio Grande do Sul, conforme dados do Censo de 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O município também abriga uma população idosa significativa: mais de 23% dos habitantes são pessoas com mais de 60 anos. Além disso, os habitantes com mais de 50 anos representam 38% do total de moradores, segundo o NSC.

Veraneio

Durante o verão, a população atinge a marca dos 70 mil em função de turistas e visitantes. O período é marcado por atrações diversas, como Festa de Réveillon e Carnarroio, com trio elétrico e desfiles.

A cidade também recebe a Arrancada de Caminhões e o Arrancadão de Motos, competições automotivas à beira-mar. O evento voltado para caminhões acontece duas semanas após o Carnaval. Além disso, o município promove atividades de turismo de aventura como canoagem.

Calmaria

Apesar da maior circulação de pessoas nos meses de verão, o período entre abril e novembro é tranquilo no balneário. Esse é um dos principais motivadores de quem visita ou se muda para o local.

A maior parte do movimento se concentra no Centro da cidade, enquanto as alas norte e sul do balneário são mais remotas. O bairro Arpoador, na região sul, por exemplo, atrai por sua área verde e vegetação nativa preservada.

Já a ala norte da cidade se destaca pela Plataforma de Pesca. Localizada na Praia da Meta, o local é um dos principais pontos de visitação na cidade.