Conhecido pelo sabor adocicado, abacaxi de Terra de Areia tem expectativa de safra 20% mais produtiva nesta temporada

Quem frequenta o litoral norte gaúcho já deve ter visto, ou até mesmo provado, o tradicional abacaxi de Terra de Areia. Conhecido por ser um tipo mais adocicado do fruto tropical, ele costuma ser encontrado em tendas espalhadas pelas praias, seja na beira-mar, nas ruas e avenidas ou em tendas nas estradas. E o clima entre os produtores é de otimismo: há expectativa de uma safra 20% mais produtiva nesta temporada, em comparação com a da temporada de verão passada.

Levar o nome de Terra de Areia na designação dessa qualidade de abacaxi não é por acaso. O município do Litoral Norte é responsável por 90% da produção do fruto em todo o Rio Grande do Sul. A estimativa para a safra atual é de 6 milhões de abacaxis, com uma receita bruta esperada para a cidade em torno de R$ 20 milhões.

O período de colheita ocorre geralmente entre os meses de setembro e maio, com picos entre novembro e janeiro. A avaliação positiva para a safra 2024/25 é resultado de uma produção com menos prejuízos causados por um fungo (Fusarium subglutinans), que causou o apodrecimento de muitos frutos na safra anterior, de 2023/24, após chuvas excessivas no Estado no final de 2023.

Toda a produção está relacionada à agricultura familiar, seja com a família cultivando em sua própria terra ou com mais de uma trabalhando em conjunto em áreas maiores. Dados atualizados da Emater-RS apontam que há 110 famílias com área de 340 hectares em todo o Estado, sendo que em média a metade dessa área plantada se colhe no ano atual.

Uma dessas famílias é a de Tiarles de Melos, 38 anos. Junto da esposa, Legiane de Matos, 41 anos, ele trabalha em sua propriedade no bairro Boa Vista, em Terra de Areia, durante todo o ano para colher os frutos na temporada de veraneio. Depois, ele vende o produto em Capão da Canoa, na carroceria da sua caminhonete.

— Temos essa rotina há anos aqui na praia, onde vendemos o abacaxi direto nas mãos do consumidor, fresquinho, novinho. É uma fruta muito saborosa — afirma.

Do plantio à colheita

O ciclo médio da planta de abacaxi, do plantio até a colheita das frutas e, posteriormente, a colheita das mudas, leva em torno de 30 meses. A partir disso, recomeça o preparo do solo e o plantio.

Apesar da predominância do trabalho familiar, somente três produtores de Terra de Areia cultivam o fruto de maneira orgânica, com cerca de 5 hectares. Ainda assim, boa parte dos defensivos e adubos são aplicados manualmente. O plantio e a colheita também são manuais, enquanto o preparo do solo é mecanizado.

A lida no campo e toda essa rotina minuciosa feita das mãos do produtor não só vem de sangue na vida de Tiarles e Legiane, como também foi o item que aproximou o casal.

— A história vem de geração em geração. Começou com meu avô, passou pelo meu pai e agora estamos nós aqui – explica Tiarles.

Ela complementa:

— Meu pai e minha família também são da agricultura e plantam abacaxi. Nós (ela e o marido) nos conhecemos nesse ramo e já faz oito anos que estamos juntos. Aprendi com o Tiarles a plantar, cuidar, colher e vender.

A longa história dos familiares do casal vai ao encontro da longa trajetória do abacaxi na região do município. De acordo com a Emater, há registros de produção por lá desde os anos 1940.

Amor de quem cultiva

O abacaxi de Terra de Areia é popularmente conhecido por ser uma variedade muito mais doce do que outras, que costumam ter o gosto mais ácido. Conforme os agricultores, o segredo está na forma do cultivo.

Enquanto os tipos importados de outros estados do Nordeste e Sudeste – como o abacaxi pérola, o mais comum nos supermercados – costumam ser colhidos em poucos meses, muitas vezes ainda verdes para que amadureçam durante o transporte, o abacaxi de Terra de Areia pode levar até dois anos para ser colhido. Ou seja, ao mesmo tempo em que a família de Tiarles colhe os frutos desta safra, já há outras áreas plantadas para os anos seguintes.

De forma mais técnica, Legiane explica que é preciso "cuidar da roça” durante esse processo e mantê-la limpa para que o pé possa crescer e se desenvolver. Dessa forma, dará um abacaxi grande e saboroso. Por outro lado, Tiarles traz uma explicação mais passional:

— É o dom, o amor de quem cultiva o abacaxi. Por isso ele é bom, saudável e doce.

Entre os produtores litorâneos, há os que vendem o produto a distribuidoras, cooperativas ou redes de mercados, e aqueles que fazem a venda direta para o público. No caso de Tiarles e Legiane, a escolha foi pela segunda opção. Ela afirma que essa relação com o cliente é uma das principais motivações do casal.

— A gente gosta do que faz. Dá trabalho no calor, na chuva, no frio, mas gostamos, porque quando levamos para a praia, as pessoas compram para levar para longe. É muito conhecido. Uma família compra para três ou quatro outras. É satisfatório. Tem que ter paciência, são dois anos esperando, mas vale a pena – garante a agricultora.

A Emater-RS explica que boa parte dos produtores prefere a venda direta ao consumidor também por questão financeira. Isso porque há possibilidade de até dobrar o valor de venda na comparação do preço que seria pago pela lavoura inteira vendida ao Ceasa, por exemplo.

Dificuldades e auxílio

Como a produção familiar do abacaxi é predominante, há falta de mão de obra. Além disso, as instabilidades climáticas desafiam a cultura, principalmente a geada no período de inverno, quando há risco de perda de toda a plantação.

Já no verão, o perigo é a radiação excessiva do sol, que pode queimar as frutas antes de estarem maduras. Além dos órgãos executivos, a Emater-RS ressalta que trabalha no auxílio da comercialização ao encaminhar os produtores para feiras, pontos de venda, mercados e Ceasa.