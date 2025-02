Barco de pesca com cinco tripulantes afunda na entrada da Barra em Imbé; todos foram resgatados

Acidente ocorreu no Litoral Norte. Reginaldo Leal / Divulgação

Um barco de pesca com cinco pescadores afundou, na manhã desta sexta-feira (7), no Rio Tramandaí, na entrada da Barra em Imbé, no Litoral Norte, quando retornava de alto-mar. Os cinco tripulantes usavam coletes salva-vidas e foram resgatados. Ninguém se feriu.

O comandante dos guarda-vidas de Imbé Sul, tenente Joel Cardoso, disse para Zero Hora que a embarcação retornava muito carregada de peixes e que uma onda a virou. O naufrágio foi presenciado pelos militares do Corpo de Bombeiros das guaritas 136 e 137, que prontamente acionaram o resgate.

— Uma onda veio e pegou na popa da embarcação, que encheu de água e começou a afundar — relata Cardoso.

Assim que os guarda-vidas viram o naufrágio, pediram apoio da moto aquática do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) da guarita central. Os integrantes das demais guaritas também auxiliaram no salvamento.

— A melhor coisa nessa ocorrência foi que todos estavam de coletes salva-vidas. O Corpo de Bombeiros sempre frisa que é extremamente importante colocar o colete quando entrar numa embarcação — observa.

Apenas um dos pescadores precisou de cuidados médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na areia. Todos foram liberados em seguida. Os pescadores são do Litoral Norte do RS.