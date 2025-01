"Tem rato e barata": moradores de Capão da Canoa reclamam de montanha de lixo

A montanha de entulhos e lixo que se formou em frente ao terreno municipal conhecido como Parque de Máquinas , em Capão da Canoa, no Litoral Norte , é alvo de reclamação constante dos moradores da Rua Luís Alves Pereira. Em uma região ocupada predominantemente por moradores fixos, o relato é de que há muitos anos o lixo se acumula na região , sem qualquer solução por parte do poder público.

Contatada por Zero Hora , a Administração Municipal prometeu tomar providências. O local, que inicialmente deveria ser usado apenas para descarte de areia e entulhos de obra, virou depósito irregular de lixo residencial e materiais como móveis e sofá .

A aposentada Lúcia Silveira, que mora há mais de 20 anos no local, afirma que os entulhos se acumularam por quase todo esse período. No entanto, a situação piorou recentemente, com os descartes irregulares.