RS tem melhora na balneabilidade, com 84 pontos próprios para banho, segundo Fepam

Balneário Passo do Verde, em Santa Maria, aparece pela primeira vez no monitoramento como impróprio. Jean Pimentel / Agencia RBS

Na mesma semana que a Capital dos gaúchos registrou a maior temperatura do ano, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (17) que houve aumento nos pontos próprios para que os banhistas se refresquem no Estado, totalizando 90,32%.

De acordo com o quinto boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025, 84 locais estão aptos para receber banhistas no RS (confira a lista completa ao final da reportagem). Na semana passada, eram 83.

Dos 93 pontos analisados, 90,32% foram classificados como adequados para banho, incluindo todos os 33 locais do Litoral Norte. O número de locais impróprios caiu de 10, na semana passada, para nove no boletim mais recente.

Pela primeira vez no monitoramento, que é divulgado desde dezembro, balneários de Santa Maria e de Tapes foram classificados como impróprios para banho.

Por outro lado, este quinto boletim mostra que as praias Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro, Valverde, em Pelotas, e Ondinas, em São Jerônimo, seguem inadequadas. Estes locais são rotulados como impróprios para o deleite dos banhistas desde o primeiro relatório.

Por esse motivo, segundo a Fepam, equipes do departamento de fiscalização do órgão devem investigar, nas próximas semanas, as possíveis causas da recorrência deste problema, incluindo a possibilidade de descartes irregulares de resíduos nestes locais.

Confira os pontos impróprios para banho nesta semana:

Município — Balneário/Praia

Barra do Ribeiro — Praia Recanto das Mulatas — Lago Guaíba Pelotas — Santo Antônio — Rua São José do Norte Pelotas — Valverde — Avenida Senador Joaquim Assumpção Pelotas — Valverde — Trapiche Pelotas — Santo Antônio — Avenida Rio Grande do Sul Santa Maria — Balneário Passo do Verde — Rio Vacacaí São Jerônimo — Praia do Encontro — Rio Jacuí São Lourenço do Sul — Praia das Ondinas Tapes — Balneário Rebelo

Entenda o levantamento

A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Nos balneários de Pelotas, Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas as cianobactérias.

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Placas são instaladas semanalmente em cada local monitorado, indicando a qualidade da água. Fepam / Divulgação

Monitoramento até fevereiro de 2025

Ao todo, o projeto Balneabilidade realizará 15 análises, ao longo de 15 semanas consecutivas, para compor boletins de resultados semanais a respeito da qualidade da água de praias e balneários do Estado. Os documentos devem ser feitos até o último final de semana de fevereiro, com divulgação sempre às sextas-feiras.

Além dos boletins, disponibilizados no site e nas mídias sociais da Fepam, placas serão fixadas junto aos pontos monitorados para indicar se o lugar é próprio ou impróprio para banho.

O serviço é uma das ações vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), dentro do projeto Operação Verão Total 2024 - 2025, do governo estadual.

Recomendações aos banhistas:

Entre na água apenas em local com condição própria para banho

Evite tomar banho nas primeiras 24 horas após chuvas intensas em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos

Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

Veja a lista completa: