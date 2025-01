“O mar é o nosso calmante”: pescadoras de Imbé contam os prazeres e os desafios da profissão

O serviço, pesado, é feito por elas com orgulho e encarado também como fonte de felicidade. Camila Hermes / Agencia RBS

É diante de um mar nem sempre tão amistoso que, entre março e dezembro, um grupo de mulheres busca seu sustento em Imbé, no Litoral Norte. Ao nascer do dia, elas se postam na faixa de areia na companhia de seus tratores e redes de pesca. O trabalho é pesado e nem todos os dias rende o suficiente: além de peixes para a venda diária, precisam montar um estoque para a temporada de verão, quando não podem colocar as redes no mar.

Apesar das dificuldades, que incluem o machismo presente em uma atividade desenvolvida predominantemente por homens, não escondem o fascínio pela profissão e pela força da natureza. É como conta Marisa de Lourdes Ramos de Oliveira, 59 anos:

— Eu gosto de ficar de frente para o mar. Me dá uma paz tão grande quando eu chego lá. Às vezes pode estar aqui meio revoltado, chega lá e parece que aquilo te acalma. Sente uma paz interior muito grande, mesmo que seja trabalho, mesmo que seja difícil. É muito bom, é prazeroso estar lá. Para mim, pescar é tudo.

Natural de Joaçaba, em Santa Catarina, a pescadora e o marido moravam em Estância Velha, no interior do Estado. Em janeiro de 2017, o casal se mudou para o litoral gaúcho e começou a pescar por diversão — algo que já fazia esporadicamente em rios, com vara e molinete.

Para garantir a renda nos meses de verão, Marisa de Lourdes Ramos de Oliveira vende os peixes que congela até dezembro. Camila Hermes / Agencia RBS

Há cerca de quatro anos, Marisa decidiu fazer da atividade sua profissão para complementar a renda da família, já que o marido é aposentado. O casal investiu na compra de um trator e de redes para a prática da chamada pesca de cabo. No município de Imbé, há 558 pescadores cadastrados, sendo 103 mulheres.

— Vamos de trator até a praia, com um reboque. Daí a gente coloca a rede de manhã e tira no fim da tarde. Então coloca de novo, volta e tira de manhã cedo. O trator ajuda a puxar. Na âncora fica uma corda que vem para fora até a beirinha do mar. Daí tem um tronco no chão, com outra corda que a gente engata naquela. Quando a gente vai tirar, amarra uma corda na outra e começa a puxar a rede para fora — explica Marisa, apontando para os equipamentos guardados no pátio de sua residência.

As redes da pescadora não vão para o mar desde a primeira quinzena de dezembro. Marisa esclarece que só poderão voltar a pescar em 15 de março — serão três meses longe da atividade em função do intenso movimento da temporada de veraneio. Para garantir a renda nesse período, a solução é intensificar a captura de peixes nos últimos dias de trabalho e congelar o que sobra para vender durante o verão.

No início da temporada, o casal tinha freezers cheios. Agora, já restam poucas unidades. De acordo com Marisa, a tainha e o pescado são os mais vendidos. O problema é que a quantidade de animais que consegue pegar por dia varia muito — às vezes, ocorre de pegar apenas três em uma rede.

Além dessa imprevisibilidade, a força da natureza pode ser um problema. Marisa já levou alguns sustos enquanto dirigia o trator, tentando tirar a pesada rede do mar. Apesar dos desafios, a pescadora garante que deseja seguir na atividade mesmo após a aposentadoria.

— Eu gosto, acho o máximo. Sinto muita falta quando a gente não pode pescar, não vejo a hora de chegar março. Não é tanto pelo que a gente pesca, mas pelo prazer de estar lá na beira da praia. É sofrido um pouquinho, porque é pesado, mas vale a pena. A maioria que pesca assim é homem, mas todas nós fazemos o mesmo trabalho que eles — destaca Marisa.

Tradição de família

Carol Magnus Santos aprendeu a pescar com o pai. Camila Hermes / Agencia RBS

Aos 29 anos, a gaúcha Carol Magnus Santos é categórica ao responder há quanto tempo exerce a profissão junto ao mar:

— Pesco desde que eu me conheço por gente, porque eu pescava com meu pai, já é de família. Do meu bisavô para o meu avô, para o meu pai e eu herdei. É o sustento da minha família, o ganha pão, e eu amo o que eu faço.

Há cerca de um ano, a dona do trator rosa que chama a atenção na beira da praia precisou se afastar da atividade devido a um câncer de rim. Passou por uma cirurgia para a retirada de um dos órgãos e, agora, anseia pelo momento em que poderá retomar a pescaria. A expectativa é que esteja de volta ao trabalho em março ou abril.

Carol relata que, além de afetar a renda familiar, o problema de saúde lhe tirou do contato com o seu “calmante”.

— Quase entrei em depressão, porque a praia, para mim, é minha vida. Se dá um estresse, eu vou lá, boto a minha rede, olho o mar, o nascer do sol. É maravilhoso. Como eu tive que parar, eu perdi meu chão, mas pretendo voltar logo, porque é tudo muito bom. O mar é o nosso calmante — ressalta a jovem.

Dentre as melhores coisas da profissão, Carol cita a imprevisibilidade do mar e os comentários de admiração que recebe de quem a vê pescando. É comum, por exemplo, que as pessoas se surpreendam e achem legal o fato de uma mulher tão jovem exercer essa atividade — em sua família, ela é a única que quis seguir os passos do pai e do avô.

"Meu lugar é aqui pescando"

A pescadora lamenta, entretanto, o machismo existente entre os colegas de profissão. Relata, inclusive, que já foi ofendida e sofreu ameaças enquanto trabalhava. Também já cortaram seu cabo para que perdesse a rede no mar.