Destino de muitos gaúchos no verão, 121 pontos do litoral catarinense estão impróprios para banho, o que representa 50,84% das praias. Dos 238 locais avaliados pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), que divulgou o relatório de balneabilidade nesta sexta-feira (5), apenas 117, menos da metade, apresentaram água com condição para banho.