O que leva pessoas a passarem horas monitorando aviões perto do aeroporto de Porto Alegre

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Eles podem ser vistos reunidos em grupos nos arredores do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com câmeras fotográficas sofisticadas apontadas para o céu. São os spotters, pessoas que têm o hobby de observar, fotografar e registrar aviões. Em inglês, a atividade é conhecida como plane spotting ou apenas spotting.

Um dos pontos da capital gaúcha onde esses entusiastas se encontram é o Boulevard Laçador, que tem cercas voltadas para a pista do aeroporto com buracos que permitem fotografias.

Em seus plantões, os spotters buscam ver alguma aeronave inédita, uma pintura diferente ou um detalhe inusitado. Colecionam imagens e relatos daquelas aeronaves que os interessam. Há quem compartilhe as fotos na internet e quem guarde para si. Trocas de imagens eram frequentes antes da chegada da internet.

Para os os spotters, cada avião tem uma história. E muitas delas merecem ser registradas em uma coleção.

— Não é só um avião — explica o analista de TI Fábio Fonseca, 55 anos, um dos spotters. — Tu procuras saber a vida pregressa e para onde irá no futuro. Do dia em que o avião sai da fábrica até quando for desmontado, a gente sabe por onde ele passou.

Coleção com 30 mil fotos de aviões

Fonseca atende a reportagem de Zero Hora em sua residência, diante de um computador com dois monitores: um deles exibe o WhatsApp, em que pipocam mensagens de grupos de spotters, e o outro traz o site Flightradar24, que rastreia voos. Na mesa, também há um rádio para acompanhar os diálogos dos pilotos com a torre de controle.

Se não fosse pela entrevista, ele estaria nos arredores do Salgado Filho para conferir o avião que traria a equipe do Vasco da Gama naquele dia. Convicto, sentencia:

— Pode ter certeza: não passa um avião diferente em Porto Alegre que a gente não saiba.

O analista de TI já dedicou um quarto de seus 55 anos à observação de aviões. Morador da Zona Norte de Porto Alegre (escolheu viver próximo ao aeroporto), ele estima que tenha mais de 30 mil fotos de aeronaves em arquivos digitais e físicos.

Fábio Fonseca, 55 anos, tem mais de 30 mil fotos de aeronaves. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Como surge um spotter

Fonseca conta que seu amor pelos aviões — comerciais e militares, em especial — começou espontaneamente. Um dia, pediu ao avô para levá-lo ao aeroporto e gostou do que viu. A experiência se repetiu até que começou a ir sozinho.

Depois, conheceu outros interessados no mesmo hobby, com quem iria compor a Radar Associação Aeronáutica, responsável pelo fanzine sobre aviação Jornal da Radar, nos anos 1990.

Ele lamenta nunca ter conseguido pagar um curso de piloto, então o hobby se restringiu à contemplação e à pesquisa. Fez um concurso para ser controlador de voo, mas não foi chamado.

Quando vou viajar com a minha esposa, um dos passeios é ir ao aeroporto da cidade. FÁBIO FONSECA Analista de TI e spotter, 55 anos

Visitas à Antártica e ao Amazonas

Em 2000, Fábio criou a plataforma AeroEntusiasta para divulgar notícias sobre aviação no Brasil. O projeto segue ativo.

O hobby o levou para diferentes cantos, como a Antártica e o Amazonas, onde acompanhou missões da Força Aérea Brasileira (FAB) para escrever artigos. A paixão pelos aviões também está presente nas férias em família.

— Quando vou viajar com a minha esposa, um dos passeios é ir ao aeroporto da cidade — conta Fonseca.

As idas ao Salgado Filho já foram mais frequentes em outras décadas. Hoje, só ocorrem quando ele sabe que vai passar por lá algum avião de seu interesse.

"Cada avião tem alma também"

A coleção de imagens, memorabília e recordações do porto-alegrense Martin Bernsmüller, 82 anos, é vasta. Vem de mais de seis décadas. Ao lado do coletivo Aeromuseu, já participou de mais de 50 livros sobre aviação no Brasil.

Entre aeroportos visitados, estima ter registrado mais de 45 mil fotos ao longo das décadas — digitalizadas e armazenadas em HDs.

— Tento colecionar as fotos de todas as companhias pelas quais o avião voou — explica. — Procuro ter os dados técnicos, as datas de saída da linha de montagem, o primeiro voo e o que aconteceu com o avião até o final da vida dele.

Sempre me empolgou como uma máquina tão pesada consegue voar, por menor que seja o avião. MARTIN BERNSMÜLLER Ex-comissário de voo e spotter, 82 anos

Trabalhos na Varig e na Lufthansa

Tudo começou nos anos 1960. Foi nessa década que Bernsmüller se tornou comissário de voo da Varig, atuando na função durante 17 anos. Depois, trabalhou em funções gerenciais na companhia aérea alemã Lufthansa e novamente na Varig até se aposentar. As viagens seguiram em sua rotina como guia turístico posteriormente.

Para ele, as aeronaves vão além da finalidade como transporte. É uma vida que curte acompanhar. A fascinação do ex-comissário pelas aeronaves é praticamente metafísica.

— Sempre me empolgou como uma máquina tão pesada consegue voar, por menor que seja o avião. Depois que entrei na aviação, cheguei à conclusão de que cada avião tem alma também — justifica.

Mordido pelo "bug da aviação"

Advogado Marcelo Magalhães, 53 anos, é spotter desde os anos 1980. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O advogado Marcelo Magalhães, 53 anos, é autor do livro O Boeing 707 e Sua Operação no Brasil e um dos fundadores da Radar Associação Aeronáutica. Sua paixão começou em uma viagem para o Chile em 1984.

Durante o voo, foi convidado para conhecer a cabine e se deslumbrou. O futuro advogado voltou da viagem, como define, "mordido pelo bug da aviação". Além das histórias envolvendo as companhias e o desenvolvimento de cada avião, também o encantava a estética das aeronaves.

Magalhães passou a comprar revistas e livros com foco na aviação comercial, além de fotografar aviões. Assim como muitos spotters, cogitou carreira na aviação, mas crê que a dependência de óculos seria um empecilho. Optou pela parte de pesquisa.

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Há vezes em que o hobby se cruza com a profissão de advogado.

— Já tive que avisar ao escritório: "Ó, virá um avião tal, uma dessas coisas especiais que a gente corre atrás". Aí eu saía do escritório e chegava mais tarde — relata. — Mas nunca prejudiquei cliente por causa disso, graças a Deus.

A vantagem de ser vizinho do aeroporto

Para os spotters, ser vizinho do aeroporto tem uma vantagem imensa. Foi o que motivou o técnico em eletrônica Diego Schatkoski, 33 anos, a se mudar da Zona Sul para um apartamento no décimo andar de um prédio no Humaitá. As vistas da sacada e das janelas dão para a pista do Salgado Filho.

Essa paixão teve início em 2017, quando o Antonov AN-124 — maior avião cargueiro do mundo — aterrissou no Salgado Filho e chamou sua atenção. Foi quando descobriu a prática do spotting.

Começou a registrar aviões com o celular e, consequentemente, adquiriu uma câmera profissional.

— É um vício que, depois que te pica, tu não deixas mais — resume.

Três câmeras instaladas na sacada

Em 2023, Schatkoski estava à procura de um imóvel na capital gaúcha, até que deparou com o prédio de sua atual residência. A escolha do apartamento foi feita a dedo por causa da vista e da localização — antes, ele perdia até uma hora em deslocamento até o aeroporto. A mudança só foi ocorrer em março deste ano.

O spotter não se limitou à visão privilegiada e à garantia de fazer boas fotos da janela: instalou três câmeras em sua sacada, que registram ao vivo, em um canal do YouTube (Spotter SBPA Live), a movimentação na pista do aeroporto.

— Tem vizinhos que reclamam do barulho, mas eu não. Já estou conhecendo boa parte dos horários dos voos. Os aviões mais antigos fazem um pouco mais de barulho — explica.

Spotting no Salgado Filho

As observações no Salgado Filho costumam ocorrer em áreas externas ao aeroporto. O site AeroEntusiasta produziu um guia para orientar os entusiastas de Porto Alegre sobre os melhores pontos, indicando também locais que podem ser inseguros — como o monumento do Laçador e a passarela do trem.

Spotters de Porto Alegre ouvidos pela reportagem se queixam da falta de espaço na parte interna do Salgado Filho para praticar o hobby. Segundo eles, não há local com livre acesso 24 horas por dia ou terraço panorâmico. Outra queixa é que as rampas de acesso ao aeroporto trazem visões limitadas do pátio.

"Existem janelas voltadas para o pátio, mas elas estão no ambiente privado de uma lanchonete e um restaurante", diz o guia do site AeroEntusiasta.

O que diz a Fraport Brasil

Procurada pela reportagem, a Fraport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Salgado Filho, afirma em nota que a estrutura do terminal de passageiros foi "ampliada e qualificada para atender confortavelmente às demandas dos passageiros, que podem acompanhar a movimentação das aeronaves nas áreas públicas, pelas janelas de lojas localizadas na praça de alimentação e também dentro das áreas de embarque".

A empresa afirma que "acompanha e mantém contato direto com grupos de spotters, por meio de redes sociais" e que realiza anualmente o evento Spotter Day, em que os spotters "podem acompanhar de perto as operações na pista de pouso e decolagem".