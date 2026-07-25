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O que leva pessoas a passarem horas monitorando aviões perto do aeroporto de Porto Alegre

Conheça os "spotters", entusiastas de aviação que fotografam e pesquisam aeronaves que passam pelo Salgado Filho

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William Mansque

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