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"Nunca pensei em ver uma égua entrando no hospital": conheça Sereia, sucesso como pet terapeuta em Sapiranga

Projeto leva equina acompanhada de uma cadelinha para alegrar as pessoas internadas e os funcionários do Hospital Sapiranga

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André Malinoski

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