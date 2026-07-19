Mega-Sena muda de dia: veja por que a Caixa alterou os sorteios das loterias

Sorteio das principais loterias da Caixa passam a ocorrer aos domingos, às 11h, a partir de agora. Reprodução / CEF

Quem tem o hábito de fazer uma aposta no sábado vai precisar ficar atento. A Caixa Econômica Federal mudou o calendário dos sorteios das principais loterias realizados no fim de semana. Desde este domingo (19), concursos como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal passam a ocorrer aos domingos, às 11h.

A mudança, no entanto, não altera as regras dos jogos. Valores das apostas, probabilidades de ganhar e faixas de premiação continuam exatamente os mesmos. A novidade é o dia e o horário do sorteio, além do prazo maior para registrar as apostas.

O que muda para quem aposta?

Com o novo calendário, os apostadores terão mais tempo para fazer seus jogos.

As apostas simples poderão ser registradas até as 22h de sábado, tanto nas lotéricas quanto pelo Portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial

poderão ser registradas até as 22h de sábado, tanto nas lotéricas quanto pelo Portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial Já os Bolões Caixa vendidos pelos canais digitais poderão ser comercializados até as 10h45 de domingo, apenas 15 minutos antes do início dos sorteios

A alteração vale apenas para os concursos que antes eram realizados aos sábados. No caso da Mega-Sena, por exemplo, o sorteio de quarta-feira segue normalmente.

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Por que a Caixa fez essa mudança?

No comunicado divulgado neste sábado (18), a Caixa não informou um motivo específico para alterar o calendário dos concursos. A explicação apresentada pela instituição é que a mudança amplia o período disponível para que os apostadores façam seus jogos.

Na prática, isso significa que quem costuma deixar a aposta para a última hora ganha mais algumas horas antes do encerramento das vendas.

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O que permanece igual?

Apesar da mudança no calendário, o funcionamento das loterias continua o mesmo. Não houve alteração:

nas regras das modalidades

no preço das apostas

nas probabilidades de premiação

nas faixas de pagamento dos prêmios