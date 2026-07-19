Mega-Sena muda de dia: veja por que a Caixa alterou os sorteios das loterias

Quem tem o hábito de fazer uma aposta no sábado vai precisar ficar atento. A Caixa Econômica Federal mudou o calendário dos sorteios das principais loterias realizados no fim de semana. Desde este domingo (19), concursos como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal passam a ocorrer aos domingos, às 11h.
A mudança, no entanto, não altera as regras dos jogos. Valores das apostas, probabilidades de ganhar e faixas de premiação continuam exatamente os mesmos. A novidade é o dia e o horário do sorteio, além do prazo maior para registrar as apostas.
O que muda para quem aposta?
Com o novo calendário, os apostadores terão mais tempo para fazer seus jogos.
- As apostas simples poderão ser registradas até as 22h de sábado, tanto nas lotéricas quanto pelo Portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial
- Já os Bolões Caixa vendidos pelos canais digitais poderão ser comercializados até as 10h45 de domingo, apenas 15 minutos antes do início dos sorteios
A alteração vale apenas para os concursos que antes eram realizados aos sábados. No caso da Mega-Sena, por exemplo, o sorteio de quarta-feira segue normalmente.
Por que a Caixa fez essa mudança?
No comunicado divulgado neste sábado (18), a Caixa não informou um motivo específico para alterar o calendário dos concursos. A explicação apresentada pela instituição é que a mudança amplia o período disponível para que os apostadores façam seus jogos.
Na prática, isso significa que quem costuma deixar a aposta para a última hora ganha mais algumas horas antes do encerramento das vendas.
O que permanece igual?
Apesar da mudança no calendário, o funcionamento das loterias continua o mesmo. Não houve alteração:
- nas regras das modalidades
- no preço das apostas
- nas probabilidades de premiação
- nas faixas de pagamento dos prêmios
Os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da Caixa e pelo portal G1.