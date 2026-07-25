Há oito anos na estrada, casal do RS que viajou por 22 países vai de Kombi até o Alasca

Lorenzo Marques e Vanessa Kapper namoram há nove anos e são tutores do cachorro Galeto. Instagram / Reprodução

Um casal que namora há nove anos escolheu a estrada como lar durante quase todo esse tempo. Em 2018, Vanessa Kapper, 35 anos, e Lorenzo Marques, 40, saíram de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul, em uma Kombi, com destino ao mundo.

Eles já percorreram cerca de 200 mil quilômetros, passaram por 22 países e agora estão a caminho do Alasca, nos EUA.

— Nos aproximamos, começamos a namorar e, cerca de seis meses depois, já estávamos pegando a estrada. Como o nosso relacionamento começou por causa desse interesse em comum pelo mundo das viagens, que era algo que fascinava nós dois, viajar juntos acabou acontecendo de forma muito natural — conta Vanessa.

O início do relacionamento foi pela internet. Separados por quase dois mil quilômetros — a distância entre Santo Ângelo e Brasília (DF) —, ela pediu dicas de viagem para ele, que costumava fazer bate e voltas nos dias de folga como servidor público na capital federal.

— Um dia, criei coragem e o chamei para conversar sobre isso. Naquele momento, meu desejo era fazer minha primeira viagem sozinha — relata.

Vanessa fez uma viagem de duas semanas pelas cidades históricas de Minas Gerais e recebeu o convite para conhecer o interior de Goiás com Lorenzo.

Ela voltou ao Rio Grande do Sul e, meses depois, ele decidiu tirar uma licença do trabalho e também retornou ao Estado. Foi quando eles começaram o namoro e decidiram comprar a Kombi, que recebeu o nome de Madalena. Em março de 2018, o casal saiu para o que seria um período de três anos longe de casa.

O início das aventuras

A falta de experiência fez com que enfrentassem desafios, mas não desistiram. A dupla estava a apenas 140 quilômetros de Santo Ângelo quando o motor do veículo fundiu. O perrengue foi relatado nas redes sociais e viralizou.

— Nosso perfil ganhou muitos seguidores que queriam acompanhar o desfecho da nossa jornada — compartilha Vanessa.

O incentivo dos seguidores os motivou a seguir viagem e, com o tempo, o diário nas redes se tornou um trabalho, o que permitiu que pudessem seguir como viajantes.

— No fim das contas, fomos até o Equador com a Kombi. Nossas redes sociais cresceram muito e decidimos não voltar para casa — diz a gaúcha.

Casal viaja com Kombi apelidada de Madalena. Instagram / Reprodução

Depois da primeira viagem longa, passaram um tempo no Rio Grande do Sul para reformar a "casa sobre rodas". Eles pretendiam ir para a Europa, mas a pandemia fez com que mudassem de planos e decidiram percorrer todos os Estados do Brasil.

A dupla chegou a comprar um micro-ônibus escolar, mas o veículo teve um princípio de incêndio e interrompeu a aventura.

— Sem rumo e sem ânimo, em um impulso de confiança, decidimos pegar o nosso Del Rey, que compramos por R$ 2,5 mil, e seguir até Ushuaia com ele.

Eles passaram seis meses na viagem pela América do Sul, lembra Vanessa:

— Quando chegamos ao extremo sul do continente, em Ushuaia, decidimos que voltaríamos para casa, ressuscitaríamos a nossa Kombi e seguiríamos com ela até o Alasca. A nossa jornada até o Alasca começou em fevereiro de 2025.

Companhia de quatro patas

O casal não viaja sozinho. Eles contam com um companheiro fiel: o cachorro Galeto.

— Depois de percorrermos vários países da América do Sul e voltarmos para o Brasil, decidimos que queríamos adotar um cachorro. Estávamos no Mato Grosso quando recebemos a notícia de que havíamos ganhado um filhote que estava na nossa cidade — conta Vanessa.

Eles deixaram o carro na casa de um seguidor e viajaram de carona até o Rio Grande do Sul para buscar o terceiro integrante da família.

— Pegamos uma mochila e um cartaz e saímos pedindo carona na beira da estrada. Conseguimos chegar até o local onde pegaríamos o filhote e depois fizemos todo o trajeto de volta.

Como Galeto cresceu viajando, é totalmente adaptado à rotina.

Viver na estrada traz ensinamentos

Mesmo enfrentando desafios no dia a dia, como a dificuldade para encontrar estrutura básica para carregar equipamentos e tomar banho em alguns lugares, eles consideram que as experiências vividas superam os problemas.

— Viver em poucos metros quadrados é um grande desafio. Costumamos dizer que essa não é uma vida para todos os casais, porque é uma rotina que naturalmente exige muito de todos — comenta a viajante.

Ela diz que até mudou hábitos, como o de se maquiar todos os dias:

— Com o tempo, também percebemos que precisamos de muito menos objetos e roupas do que imaginávamos para viver bem.

A parte mais significativa, segundo Vanessa, é observar as diferentes culturas e aprender com elas:

— Nada substitui a sensação de ver, sentir e viver as coisas com os próprios olhos. Viajar realmente abre a nossa mente e nos torna mais receptivos ao mundo.

O casal ainda não tem planos para depois do Alasca.