Comportamento

De Santo Ângelo para o mundo
Notícia

Há oito anos na estrada, casal do RS que viajou por 22 países vai de Kombi até o Alasca

Acompanhada do cachorro Galeto, dupla já percorreu cerca de 200 mil quilômetros em suas aventuras

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Kassiane Michel

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