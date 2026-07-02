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Grupo RBS realiza 26ª Festa das Cucas em parceria com a prefeitura de Santa Cruz do Sul  

De 3 a 5 de julho, Parque da Oktoberfest contará com transmissões de programas de Gaúcha, Atlântida e entradas ao vivo na RBS TV

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