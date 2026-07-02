Grupo RBS realiza 26ª Festa das Cucas em parceria com a prefeitura de Santa Cruz do Sul  

Reforçando sua conexão com o Vale do Rio Pardo, o Grupo RBS promove, de 3 a 5 de julho, a 26ª Festa das Cucas em parceria com a prefeitura de Santa Cruz do Sul. Com entrada gratuita, o evento celebra a receita típica da imigração alemã no Parque da Oktoberfest.
O público que passar pelo local poderá acompanhar transmissões de programas da Gaúcha e da Atlântida, conferir entradas ao vivo na RBS TV e ganhar brindes na RBS Haus.
Na sexta-feira (3), a partir das 10h, o comunicador Paulo Germano comanda o programa Timeline, da Gaúcha, diretamente do Centro de Eventos. Das 16h às 17h, a Atlântida dos Vales transmite o Tá Vazando, com os comunicadores Nairo Orlando, Fabiano Oliveira e Lu Castro.
Ao longo dos três dias da festa, a RBS TV repercute o movimento no Parque com entradas ao vivo de repórteres nos programas Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias.
O espaço da empresa no evento recebe o nome RBS Haus em referência à cultura alemã no Estado e serve como ponto de encontro para iniciativas que aproximam a marca do público. No local, os visitantes poderão aproveitar ativações com distribuição de brindes e tirar fotos com totens dos apresentadores do Jornal do Almoço.