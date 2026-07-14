Comportamento

Violência

Maioria defende o diálogo, mas gritos ainda marcam a educação de crianças no Brasil

Pesquisa divulgada nesta terça (14) ouviu 2.202 adultos com 18 anos ou mais

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Estadão Conteúdo

Juliana Prado

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS