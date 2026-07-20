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Comprei pela internet e me arrependi: veja o que diz a lei para troca, devolução e reembolso aos consumidores

Legislação tem mecanismos que garantem o chamado "direito do arrependimento"

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Rodrigo Stolzmann*

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