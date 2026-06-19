"Um monte de cacareco muito legal": rede japonesa Daiso inaugura primeira loja no RS em shopping de Porto Alegre

A inauguração da primeira loja da rede japonesa Daiso ao Rio Grande do Sul atraiu consumidores curiosos para conhecer os milhares de itens comercializados, que já possui unidades em outras regiões do país. Ela abriu as portas nesta sexta-feira (19), no Bourbon Shopping Country.

Com itens de decoração, acessórios de beleza e snacks importados e diferentões, a Daiso é conhecida como loja de 100 ienes (R$ 3,17). O equivalente a uma espécie de loja de R$ 1,99 no Brasil, mas com itens mais divertidos no catálogo.

Almofadas com inspiração oriental estão entre os itens da loja. Kizzy Abreu / Agencia RBS

Segundo o gerente operacional da rede, Cleyton Patrick Ribeiro, a abertura da unidade gaúcha foi motivada pelos pedidos feitos por consumidores nos canais digitais da empresa. Até então, a loja mais próxima aos gaúchos ficava em Florianópolis.

Foi devido a grande demanda de pedidos nas nossas redes sociais. Decidimos descer mais um pouquinho e ir até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul CLEYTON PATRICK RIBEIRO Gerente operacional da Daiso

Com cerca de 420 metros quadrados, a unidade reúne mais de 8 mil produtos.

Nas prateleiras, era possível encontrar produtos para organização, papelaria, cozinha, decoração e cuidados pessoais. Muitos chamam a atenção pelas funções pouco comuns ou pelo design inspirado na cultura japonesa.

A expectativa pela inauguração fez com que consumidores chegassem ao shopping antes mesmo da abertura da loja. Entre eles estava a estudante de Direito Letícia Gaspar, que conheceu a Daiso em viagens a São Paulo. Ela resume o espírito da loja:

Sempre que eu vou na Daiso é tipo um sonho. Tem um monte de cacareco muito legal, principalmente da Hello Kitty. Eu estou pensando em comprar uma toca de banho, porque são muito boas. LETÍCIA GASPAR Estudante de Direito

Um desafio da rede, nas palavras de Ribeiro, é "não mexer nos preços nas gôndolas." Conforme observou uma das clientes, a designer Giovana Diesel: