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"Um monte de cacareco muito legal": rede japonesa Daiso inaugura primeira loja no RS em shopping de Porto Alegre

Conhecida por produtos de papelaria, organização e decoração abriu as portas nesta sexta-feira no Bourbon Shopping Country

Kizzy Abreu

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