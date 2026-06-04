Procissão de Corpus Christi reúne mais de três mil fiéis em Porto Alegre

A procissão de Corpus Christi reuniu milhares de fiéis no Centro Histórico de Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (4). Conforme a Arquidiocese da cidade, mais de três mil pessoas participaram do cortejo.

Os fiéis partiram da Catedral Metropolitana Madre de Deus, na Rua Duque de Caxias, em direção à Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Avenida Independência. Com trajeto de pouco mais de um quilômetro, o cortejo durou 1h20min.

Guiados por um trio elétrico com autoridades clérigas, os fiéis entoavam cânticos e orações ao longo do percurso. Entre as músicas, Oração pela Família, de Padre Zezinho, foi cantada pelo menos duas vezes, além de preces como o Pai-Nosso e a Ave-Maria.

Entre os participantes da procissão da capital gaúcha, havia moradores de outras localidades. Era o caso do professor de História Robson Dias, de 46 anos. Morador de Cachoeirinha, era a primeira vez que participava do cortejo na Capital, embora já tivesse acompanhado outras procissões ao longo das últimas três décadas.

— É uma data muito importante, em que os católicos podem ir à rua e reafirmar a fé na Eucaristia, no corpo e no sangue de Jesus — destacou.

Procissão de Corpus Christi reuniu milhares de fiéis no Centro Histórico de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

Moradora da Capital, a aposentada Vivian Petit, de 62 anos, acompanha a procissão desde a infância. Ao final do cortejo, seguia fazendo suas preces. Para ela, trata-se de um momento de aproximação com Cristo.

— O Corpus Christi é isto: tu andar com Jesus, tocar nele, estar com ele. É vivenciá-lo junto. Abraçá-lo. Quando tu fazes a comunhão, ele está junto contigo — explica.

Até mesmo quem não é católico participou da procissão. É o caso da cuidadora de idosos Lauzimar Jobonski, de 58 anos, frequentadora da Igreja Messiânica. Moradora das proximidades do trajeto, ela decidiu integrar o cortejo.

Criada na religião católica, Lauzimar costumava participar da procissão com a mãe. Agora, aproveita a passagem do cortejo perto de casa para reviver as lembranças da infância.

— Venho todo ano. Acredito em Jesus Cristo. Podemos até seguir um outro caminho, mas a gente nunca esquece tudo que a gente aprende na infância — sublinha.

Corpus Christi na Capital

Antes da procissão, entre 15h e 16h, foi celebrada a Santa Missa na Catedral Metropolitana, presidida por Dom Jaime Cardeal Spengler. O templo estava completamente lotado.

Na rua em frente à catedral, um tapete de serragem chamava a atenção de devotos e curiosos que passavam pelo local. Alguns fiéis chegaram a assumir o papel de "xerifes", orientando os desavisados a não pisarem na estrutura.