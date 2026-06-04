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Procissão de Corpus Christi reúne mais de três mil fiéis em Porto Alegre

Cortejo partiu da Catedral Metropolitana Madre de Deus e seguiu até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Capital

William Mansque

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