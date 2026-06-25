Pesquisa mapeia os planos dos jovens no RS; como reter talentos no Estado

Levantamento inédito apresentado nesta quinta-feira (25) revela que 93,6% dos jovens gaúchos deixariam o Estado em busca de melhores oportunidades. Apesar disso, cultivam vínculos afetivos e culturais com o pago: quase metade dos participantes (45,4%) expressa um desejo claro de construir a vida nos pampas.

Para desestimular a saída de talentos, são necessárias ações de médio e longo prazo, que passam pelo investimento em setores de tecnologia de ponta, qualificar o primeiro emprego, aprimorar os polos de excelência tecnológica e atrair novas empresas (veja mais abaixo).

A pesquisa foi divulgada no evento Juventude do Amanhã, organizado pelo South Summit Brazil no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Tecnopuc), em Porto Alegre, e revela uma relação de ambiguidade entre as novas gerações e o solo natal.

Ao mesmo tempo em que manifestam orgulho de suas origens e conforto com seu estilo de vida, se sentem pouco escutadas e veem perspectivas restritas de desenvolverem seu potencial no Rio Grande do Sul. O objetivo é que os dados sejam usados para melhorar as estratégias de retenção dos talentos locais.

Estado tem como desafio reter jovens como Lucas Gatica que, aos 26 anos, vende para o Exterior sem sair do RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A pesquisa batizada como O Sonho do Jovem Gaúcho foi encomendada pela Invest RS (agência de promoção de investimentos) e pela Secretaria de Comunicação do Estado à consultoria ACE Post-Consultancy. O trabalho combinou um questionário aplicado a 950 pessoas entre 18 e 32 anos, entrevistas em profundidade realizadas com mais 54 jovens e especialistas e análises sócio-históricas.

A intenção é entender melhor como essa parcela da população enxerga e se relaciona com questões sociais, econômicas e culturais do Estado a fim de implantar ações que estanquem a sangria migratória de profissionais promissores.

— Das diversas iniciativas que o plano (de desenvolvimento do RS) recomenda, entre as top 5 tem a questão dos talentos (...). Somos um Estado exportador de talentos, especialmente na tecnologia. A visão do jovem é de que ele ainda não tem um salário como ele gostaria aqui, então precisamos atrair empresas que banquem salários maiores — analisa a diretora de Inteligência e Estratégia da Invest RS, Caroline Bücker.

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A busca por maiores rendimentos é justamente a primeira razão apontada pelos entrevistados quando questionados sobre os motivos que os fariam deixar a terra natal (veja os números abaixo), seguida por qualidade de vida e oportunidades para crescer.

Apenas 20,7% consideram o Rio Grande do Sul o "lugar ideal" para atingir seu potencial.

Em sentido oposto, quase metade dos participantes (45,4%) expressa um "desejo claro" de construir a vida nos pampas. Os fatores mais citados por quem prefere se manter aquerenciado no Estado (embora nem todos descartem a possibilidade de se mudar) incluem os vínculos sociais e familiares, salários e segurança. A tradição e a cultura lideram o ranking do "lado bom de ser gaúcho", enquanto o "preconceito" se destaca no aspecto negativo — incluindo comportamentos como machismo e racismo.

— A gente está falando de um dilema entre pertencer e prosperar. O jovem gaúcho tem uma identificação muito grande com a cultura, demonstra orgulho do chimarrão, do churrasco. Tem toda uma força da tradição que é muito importante. Mas também há um desejo de renovação, de busca, de prosperar, e aí fica meio que um vazio: será que dá pra seguir aqui? Será que o meu futuro pode ser construído? Que opções tenho aqui? — analisa uma das responsáveis pela pesquisa, a psicóloga, consultora de empresas e sócia da ACE Luciane Paim.

A gente está falando de um dilema entre pertencer e prosperar. LUCIANE PAIM psicóloga, consultora e uma das responsáveis pela pesquisa

RS "exportou" mais de 300 mil gaúchos em 10 anos

Um estudo realizado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e entregue no final do ano passado ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ajuda a dimensionar o impacto do fenômeno detectado pela pesquisa elaborada pela ACE.

Conforme o economista e professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Negócios e em Administração, Marcos Lélis, a população gaúcha deveria ter crescido 4,5% entre os censos de 2010 e 2022 considerando-se as cifras de nascimentos e mortes do período. Como o Estado avançou apenas 1,4% nesse intervalo, a conclusão é de que a diferença entre esses dois números (ou 3,1%) corresponde a um saldo migratório negativo.

— Perdemos 3,1% da nossa população, que são as pessoas que saíram daqui nesse período. Isso corresponde a mais de 300 mil pessoas, no acumulado. É mais ou menos o tamanho de uma Novo Hamburgo inteira — compara Lélis.

Fazendo o mesmo tipo de cálculo por município, o levantamento aponta ainda que a Metade Sul concentra a maior parte das cidades que viram parte de sua população fazer as malas e partir em busca de uma nova vida.

— Há um problema na estrutura produtiva do Estado, e a Metade do Sul é bem isso, que é não gerar empregos com salários elevados e nível alto de qualidade educacional. Teríamos de agregar, a essa estrutura, outros setores para segurar as pessoas aqui. Além disso, essa parte do Estado apresenta principalmente grandes propriedades, que são concentradoras de renda. Em Santa Catarina, por exemplo, há mais pequenas propriedades — avalia o professor da Unisinos.

O Estado vizinho segue rumo oposto ao dos gaúchos: o saldo migratório catarinense foi 8,8% positivo entre os dois censos. Mas Lélis sustenta que o Rio Grande do Sul deve buscar uma fórmula própria para reverter o seu fluxo de migrantes, já que os catarinenses contam com uma forte participação do turismo na sua matriz econômica — um dos meios mais eficientes de absorver renda externa.

Alternativas para reter talentos

A solução para desestimular a saída massiva de migrantes gaúchos envolve um conjunto de diferentes estratégias e ações de médio e longo prazo. Veja algumas das iniciativas sugeridas:

Investir em setores de ponta — Marcos Lélis recomenda investir em setores chamados de "portadores de futuro", chamados assim porque devem se manter dinâmicos por um longo tempo. Isso inclui tecnologia da informação, semicondutores, nanotecnologia e energias renováveis, por exemplo



— Marcos Lélis recomenda investir em setores chamados de "portadores de futuro", chamados assim porque devem se manter dinâmicos por um longo tempo. Isso inclui tecnologia da informação, semicondutores, nanotecnologia e energias renováveis, por exemplo Indústria 4.0 — Agregar serviços tecnológicos que melhorem a produtividade ao favorecer a chamada indústria 4.0, baseada na integração de tecnologias digitais aos processos produtivos para criar fábricas mais conectadas, eficientes e inteligentes



— Agregar serviços tecnológicos que melhorem a produtividade ao favorecer a chamada indústria 4.0, baseada na integração de tecnologias digitais aos processos produtivos para criar fábricas mais conectadas, eficientes e inteligentes Catalisar polos já existentes — Aproveitar polos de excelência e inovação já existentes no Estado, como nas áreas de tecnologia da informação, semicondutores e de saúde, e aprimorá-los por meio de tecnologias mais avançadas, como nanotecnologia e inteligência artificial



— Aproveitar polos de excelência e inovação já existentes no Estado, como nas áreas de tecnologia da informação, semicondutores e de saúde, e aprimorá-los por meio de tecnologias mais avançadas, como nanotecnologia e inteligência artificial Atração de novas empresas — Conforme a Invest RS, a implantação de empresas de ponta, com média salarial elevada e vagas direcionadas a profissionais com alta qualificação são uma das principais formas de criar melhores oportunidades de emprego, elevar o padrão de remuneração e desestimular a migração de talentos. Isso envolve ações como a melhoria das condições de infraestrutura e mão de obra do Estado, além da divulgação das oportunidades existentes em solo gaúcho em outros Estados e países.



— Conforme a Invest RS, a implantação de empresas de ponta, com média salarial elevada e vagas direcionadas a profissionais com alta qualificação são uma das principais formas de criar melhores oportunidades de emprego, elevar o padrão de remuneração e desestimular a migração de talentos. Isso envolve ações como a melhoria das condições de infraestrutura e mão de obra do Estado, além da divulgação das oportunidades existentes em solo gaúcho em outros Estados e países. Alinhamento de capacitação — De acordo com Caroline Bücker, outra ação benéfica é unificar o trabalho de diferentes entidades, como Fiergs, Sebrae e governo, para que os treinamentos de mão de obra estejam de acordo com as demandas reais dos setores econômicos



— De acordo com Caroline Bücker, outra ação benéfica é unificar o trabalho de diferentes entidades, como Fiergs, Sebrae e governo, para que os treinamentos de mão de obra estejam de acordo com as demandas reais dos setores econômicos Melhoria do primeiro emprego — Luciane Paim defende políticas que melhorem as condições dos empregos que funcionam como porta de entrada para o mercado de trabalho no RS (relevantes para os mais jovens), principalmente em comparação a outros Estado, incluindo salários iniciais mais elevados



— Luciane Paim defende políticas que melhorem as condições dos empregos que funcionam como porta de entrada para o mercado de trabalho no RS (relevantes para os mais jovens), principalmente em comparação a outros Estado, incluindo salários iniciais mais elevados Mudança de cultura — Luciane recomenda ainda a abertura de canais de escuta envolvendo a camada mais jovem da população. Isso poderia envolver desde governos até decisões estratégicas e sucessões familiares em empresas e no campo. Sugere também "ressignificar a tradição", sem desprezar as raízes gaúchas, mas abrindo mais espaço para a pluralidade, a diversidade e até mesmo ao erro, permitindo ao jovem experimentar sob menos pressão.

O evento

O que: Juventude do Amanhã

Quando: 25 e 26 de junho, das 13h30min às 18h

Onde: Arena South Summit, no Tecnopuc (Av. Ipiranga, 6681)

Como participar: inscrições pelo site https://luma.com/jvgogtv9, mediante disponibilidade

Realização: South Summit Brazil e governo do RS

Veja os números: