Comportamento

Tradição e religião
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Pastor gaiteiro anima cultos campeiros no RS: "O gaúcho pode adorar a Deus usando bombacha"

Apresentações ultrapassaram a Fronteira Oeste e hoje inspiram iniciativas semelhantes em diversas regiões do Estado

Giovani Grizotti

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