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"Ivo Pitanguy dos chapéus": restaurador de Guaíba usa até fogo para salvar peças que pareciam perdidas

Eder Souza, 36 anos, devolve aparência e valor sentimental a chapéus antigos ou danificados

Carlos Redel

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