O que levar em conta antes de contratar atividades de turismo de aventura, como a que vitimou jovem em São Paulo

A morte de uma jovem durante um salto de rope jump em São Paulo reacendeu o debate sobre os cuidados necessários na contratação de atividades de turismo de aventura. Embora a falha que resultou na tragédia de sábado (13) tenha sido evidente — a vítima foi lançada sem estar conectada ao sistema de segurança —, especialistas alertam que essas operações envolvem uma série de procedimentos que podem ser falhos.

A segurança depende de protocolos bem executados, equipes capacitadas e consumidores atentos. O turismo de aventura engloba atividades recreativas que envolvem desafios físicos, como rapel, tirolesa, arvorismo, passeios de bugue, rafting e rope jump, por exemplo.

Diferentemente dos esportes radicais praticados de forma competitiva ou voltados à superação individual, o turismo de aventura tem caráter de lazer e experiência, sendo geralmente procurado por praticantes inexperientes e oferecido por empresas especializadas que fornecem equipamentos, condução técnica e protocolos de segurança.

— O Brasil é uma referência em regulamentação, especialmente na construção de normas técnicas. Temos 51 diretrizes oficiais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que preveem a diminuição de riscos. O grande gargalo da nossa área é a fiscalização, que nem sempre ocorre como deveria — defende o gerente técnico da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Evandro Schütz.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos, morreu ao participar de uma atividade de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior paulista. Reprodução/Instagram

Protocolo de segurança deve ser bem definido

Antes de oferecer atividades de turismo de aventura ao público, as empresas precisam cumprir exigências legais e técnicas.

Quando a operação envolve estruturas físicas, como plataformas de salto, torres, cabos de aço ou outros equipamentos fixos, esses elementos devem passar por avaliações e atender às exigências dos órgãos competentes da área de engenharia, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). A análise busca garantir que as estruturas ofereçam condições adequadas de segurança para a realização das atividades.

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Além da estrutura física, a operação deve possuir personalidade jurídica e estar formalmente constituída como empresa. A partir dessa regularização, a empresa passa a ser responsável por seguir as normas e procedimentos específicos de cada atividade.

Fabiano Sperotto, especialista e proprietário do Parque Gasper, que oferece atividades de turismo de aventura na serra gaúcha, explica que todos esses processos são documentados:

— Além do laudo do Crea, existe um sistema de gestão de segurança, que é um papel no qual está elaborado todo o procedimento de trabalho por escrito. Não pode ser só falado, tem que ser um documento. O do bungee jump, por exemplo, tem que conter quem vai ser o responsável por fixar a pessoa nos equipamentos, quem vai conferir se essa parte foi feita corretamente. Tem todo um processo, que é feito e checado por várias pessoas, para garantir a segurança.

Capacitação, manutenção e transparência são essenciais

Entre os documentos necessários, Schütz reforça que é importante que as empresas tenham apólices de seguro de responsabilidade civil, que cobrem danos ao cliente em caso de acidentes. Outro requisito fundamental é a qualificação da equipe responsável pela atividade. Os instrutores devem possuir capacitação específica para a modalidade que irão operar, além de conhecimentos técnicos sobre procedimentos de segurança e atendimento em situações de emergência.

O decreto de regulamentação da Lei Geral do Turismo (n.º 11.771/08) diz que a empresa deve possuir sistema de gestão de segurança, termo de conhecimento de risco, seguro e condutores competentes. Os funcionários precisam ter certificados de cursos na área, e o consumidor pode pedir para ver. O cliente também pode pedir para saber qual o plano de atendimento de emergência e pedir para ver uma cópia da apólice de seguro. Se não tiver ou se negar a enviar, não contrate. EVANDRO SCHÜTZ Gerente técnico da Abeta

É direito do consumidor ser informado sobre os riscos da atividade que está contratando. Segundo o especialista, esse aviso pode ser feito de diferentes formas: algumas empresas enviam previamente um termo de ciência e responsabilidade por mensagem ou e-mail, enquanto outras entregam o documento impresso no dia da atividade, para assinatura antes da execução. Dessa forma, o praticante pode conhecer os perigos envolvidos antes de aceitar participar.

As atividades de turismo de aventura costumam envolver equipamentos específicos, que variam conforme a modalidade, mas que têm em comum a exigência de funcionamento pleno para garantir a segurança. Entre eles estão estruturas de ancoragem onde são fixadas cordas, cabos de aço, cordas de segurança, mosquetões, cintos, capacetes e coletes de proteção. É dever da operadora garantir a integridade de cada um desses itens.

Turismo de aventura engloba atividades como rapel, tirolesa, arvorismo e bung e rope jump, por exemplo. kulikov922 / stock.adobe.com

— Quando uma empresa começa a oferecer uma atividade dessas, não têm um histórico. Então tem que começar um ensaio junto com um engenheiro, que vai observar o desgaste dessas peças e determinar a frequência de verificação e manutenção. No bungee jump, por exemplo, todo mês checamos as espias que seguram o elástico, semanalmente verificamos o elástico e diariamente verificamos os mosquetões e os equipamentos dos praticantes. Já o rapel, que não tem impacto, tem uma frequência menor de verificação — explica Sperotto.

Schütz acrescenta que existem vários tipos de manutenção. Uma é visual e diária, quando o condutor da atividade pega o equipamento antes da primeira atividade do dia e, com o conhecimento adequado e a habilidade de se atentar aos detalhes, já sabe identificar se está em um bom estado ou não. A outra é a tátil, que exige do condutor o trabalho de tocar, abrir, passar a mão, verificar as traves, as fivelas, a parte interna do colete ou dos equipamentos, para saber a verdadeira condição de cada item.

— Além de conhecimento e habilidade, o condutor competente tem que ter atitude. Para descartar ou consertar o equipamento que não estiver em um estado adequado. E, por fim, ele tem que fazer a manutenção corretiva. Ele prevê se vai acontecer algo ou não e depois corrige, tenta recuperar ou consertar, ou descartar, se for necessário. E, é claro, deixa tudo isso registrado em uma planilha de manutenção, para controle da frequência de verificação — complementa o gerente técnico da Associação.

Em que o consumidor deve prestar atenção?

O ideal seria que todo o processo seja conduzido de forma segura pelas empresas, permitindo que o consumidor aproveite a experiência sem preocupações. Ainda assim, os especialistas destacam que o participante também tem um papel importante na garantia da segurança, devendo estar atento a alguns sinais e procedimentos antes e durante a atividade.

Nesse contexto, Schütz elaborou um checklist com pontos essenciais que o público deve observar:

Confira se a empresa tem CNPJ e atuação formalizada. Segundo o especialista, isso aumenta as chances de que seja uma operação regularizada Peça certificados, comprovações de cursos dos condutores, alvarás e apólice de seguro. Não deve haver receio em solicitar esses documentos antes da contratação Observe se os riscos são comunicados antes da atividade. A ausência dessa orientação pode indicar falhas nos protocolos de segurança Verifique o estado dos equipamentos de segurança. Capacetes sujos, cordas desgastadas e coletes danificados são sinais de alerta Preste atenção às instruções da equipe. As empresas devem explicar claramente como a atividade será realizada, o que está sendo feito, quais as etapas que estão sendo realizadas e onde o participante está sendo fixado Em atividades verticais, deve haver redundância de segurança, como duas cordas ou dois mosquetões Confirme sempre o encaixe dos equipamentos antes do início da atividade, como cintos, cordas e mosquetões

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Fiscalização

Segundo as normas técnicas da ABNT aplicadas ao setor, a maior parte da fiscalização das atividades de turismo de aventura é de responsabilidade do Ministério do Turismo.

A reportagem entrou em contato com a pasta, mas não obteve retorno até o fechamento deste material. No Rio Grande do Sul, o governo estadual informou, por meio de nota, que investe em incentivo e políticas públicas para o setor (confira abaixo).

Nota da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur-RS)

"A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur-RS) informa que o Estado é pioneiro na discussão e proposição de regulamentações para o setor. Ciente dos riscos inerentes a essas atividades, a Setur-RS atua diretamente na formulação de políticas públicas e na proposição de boas práticas para elevar o nível de segurança de empresas, atividades, locais e atendentes.

O papel da Secretaria concentra-se na organização, capacitação e incentivo ao cumprimento das normas técnicas nacionais, atuando em conjunto com parceiros como Sebrae-RS, Senac e universidades. Atualmente, a Setur-RS e o Sebrae-RS desenvolvem o programa Aventura Natural, que auxilia 50 empresas gaúchas na implementação e Certificação do Sistema de Gestão de Segurança, cujo foco é o treinamento constante de pessoal e a vistoria periódica de equipamentos adequados.

Para garantir a regularidade do setor, a Secretaria trabalha na conscientização do público e na cobrança para que as empresas operem registradas junto ao CADASTUR. Como norma institucional, o Estado promove e incentiva apenas destinos e prestadores que demonstrem capacidade técnica comprovada. Debates sobre a gestão de riscos são constantemente aprofundados no Comitê de Turismo de Natureza do Conselho Estadual de Turismo e em eventos estratégicos, como o encontro anual itinerante — que ocorrerá em agosto de 2026, em Três Coroas — e o Abeta Summit, maior evento de Turismo de Natureza do Brasil, que dever ocorrer em 2027 no Rio Grande do Sul.