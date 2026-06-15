Comportamento

Fique atento
Notícia

O que levar em conta antes de contratar atividades de turismo de aventura, como a que vitimou jovem em São Paulo

No sábado (13), uma mulher morreu após ser lançada sem estar conectada ao sistema de segurança em um salto de rope jump. Especialistas alertam sobre série de protocolos que devem ser seguidos

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS