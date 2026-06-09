Neymar ganha versão gigante de 850m² no asfalto e vira atração em rua no RS

Pintura de Neymar em rua de Novo Hamburgo tem 850 metros quadrados. @Kaleviana / Imagens cedidas/ Divulgação

Quem passa pela Rua João Pessoa, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, encontra um Neymar gigante pintado no asfalto, que passou a ocupar o chão e a atenção de quem passa por ali.

O painel, com 850 metros quadrados, foi criado por seis artistas — Rafael Jung, Nosg, Bart, Chimia, Joca e Jefferson — durante um evento realizado no último fim de semana. A proposta foi levar para o espaço público referências visuais associadas à energia da Copa do Mundo.

A ação partiu de uma iniciativa da Galeria 5, idealizada por Daniele Carvalho Batista, sócia fundadora, e pelo artista Rafael Jung, e ampliou o que já existe perto do local: um mural de 400 metros quadrados e uma galeria de arte, com novas intervenções a céu aberto.

— Acho que a gente conseguiu buscar o objetivo que era isso mesmo: deixar a nossa população do bairro aqui mais feliz — comenta Jung.

Apesar do foco no futebol, Neymar não foi escolhido por acaso. Jung explica que a decisão envolveu dois símbolos importantes da história da Seleção Brasileira:

— O primeiro ponto foi a camiseta número 10. O Pelé era o camisa 10 e ele é o nosso maior representante. E o Neymar é o maior goleador da história da Copa da Seleção do Brasil. Então, esses dois elementos casaram e ficou o Neymar.

Pintura de Neymar em rua de Novo Hamburgo. @Kaleviana / Imagens cedidas/ Divulgação

O evento

A ideia da pintura, de acordo com Jung, surgiu com o desejo de romper a rotina da cidade e propor algo nunca visto ali. O ponto de partida foi simples: criar uma intervenção inspirada na Copa do Mundo.

A proposta foi ampliada para além da arte e virou um evento pensado para ser vivido em tempo real. Durante os dois dias (6 e 7), o público acompanhou de perto o avanço da pintura. A presença de food trucks, a troca de figurinhas e a abertura da galeria de arte ajudaram a atrair diferentes públicos.

Segundo Jung, o sábado, com tempo firme, levou grande público até o local, e o domingo manteve o movimento, ainda que com céu nublado.